Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что в вопросе защиты энергообъектов Украины от российских атак целесообразнее купить ПВО Patriot, чем потом восстанавливать разрушенную Россией украинскую ТЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LeMonde.

Отвечая на вопрос, может ли Франция сделать больше для Украины, чем Германия, он сказал: "Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма состоит из очень разных понятий".

По словам Борреля, проблема не во времени, а в количестве.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить систему Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", - сказал высокий представитель ЕС.

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