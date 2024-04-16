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Новости Война
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Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС, - Боррель

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что в вопросе защиты энергообъектов Украины от российских атак целесообразнее купить ПВО Patriot, чем потом восстанавливать разрушенную Россией украинскую ТЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LeMonde.

Отвечая на вопрос, может ли Франция сделать больше для Украины, чем Германия, он сказал: "Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма состоит из очень разных понятий".

По словам Борреля, проблема не во времени, а в количестве.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить систему Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", - сказал высокий представитель ЕС.

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Автор: 

ПВО (2701) Боррель (784) Patriot (263)


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Топ комментарии
+5
Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування . Як би ще про це ОПі розповісти ?
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16.04.2024 13:25
+4
Так зеленим пофіг, вони її не відновлюватимуть.
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16.04.2024 13:20
+4
А КРАЩЕ вкрасти 9 мільярдів, а потім репетувати на партнерів!
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16.04.2024 13:23
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Так зеленим пофіг, вони її не відновлюватимуть.
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16.04.2024 13:20 Ответить
ну вони сподіваються, що будуть і вкрадуть на цьому, цим і живуть. тільки й рахують скліьки треба на відновлення і скліьки будуть красти
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16.04.2024 14:06 Ответить
Всі все знають - тільки на горшок не просяться
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16.04.2024 13:21 Ответить
Тепер не буде куди ахметову впарювати своє золоте вугілля ...і не буде роттердам +
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16.04.2024 13:22 Ответить
Та невже ж??!!
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16.04.2024 13:22 Ответить
А КРАЩЕ вкрасти 9 мільярдів, а потім репетувати на партнерів!
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16.04.2024 13:23 Ответить
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16.04.2024 13:24 Ответить
Тю-тю..."сэкономили".
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16.04.2024 13:54 Ответить
Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування . Як би ще про це ОПі розповісти ?
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16.04.2024 13:25 Ответить
Розповісти можна, варіант в тому - що або їх пофігу буде, або недійде.
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16.04.2024 13:26 Ответить
"Лохи не вміють в бізнес. Краще виділити з бюджету мільярди на три рівні захисту ТЕС, але замість захисту тупо їх розікрасти, а потім так само виділити мільярди на відбудову цієї ж ТЕС і знову прибрати до рук непогане бабло, ніж купувати Patriot". - Офіс преЗЕдента України.
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16.04.2024 13:47 Ответить
Державі, важливо мати комплекс ПАТРІОТ, а власнику ТЕС, - відновити її!! Яка приватизація була, підприємств паливно-енергетичного комплексу, таке і їх відновлення!! Кучма у курсі з генпрокурорами, ….
Чечетов з Піскуном, можуть бпідтвердити ….
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16.04.2024 13:47 Ответить
Ключове слово купити. Не випросити. А купити петріот. Не в хокеї грати і не асфальти з преміями. А купити ппо для того щоб хоча би жити. Ха ха ха.
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16.04.2024 14:17 Ответить
Все вони розуміють і знають,але пі@діти не мішки носити.
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16.04.2024 14:57 Ответить
А буба так не думает.
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16.04.2024 15:06 Ответить
 
 