Дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що у питанні захисту енергооб’єктів України від російських атак доцільніше купити ППО Patriot, аніж потім відновлювати зруйновану Росією українську ТЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LeMonde.

Відповідаючи на питання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, він сказав: "Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять".

За словами Борреля, проблема не в часі, а в кількості.

"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", - пояснив високий представник ЄС.

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