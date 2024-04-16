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Дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що у питанні захисту енергооб’єктів України від російських атак доцільніше купити ППО Patriot, аніж потім відновлювати зруйновану Росією українську ТЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LeMonde.

Відповідаючи на питання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, він сказав: "Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять".

За словами Борреля, проблема не в часі, а в кількості.

"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", - пояснив високий представник ЄС.

Читайте: ЄС має бути здатним захищати Європу самостійно, розбудовуючи сильну європейську опору всередині НАТО, - Боррель

Автор: 

ППО (3169) Боррель Жозеп (1074) Patriot (305)


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Топ коментарі
+5
Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування . Як би ще про це ОПі розповісти ?
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16.04.2024 13:25
+4
Так зеленим пофіг, вони її не відновлюватимуть.
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16.04.2024 13:20
+4
А КРАЩЕ вкрасти 9 мільярдів, а потім репетувати на партнерів!
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16.04.2024 13:23
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Так зеленим пофіг, вони її не відновлюватимуть.
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16.04.2024 13:20 Відповісти
ну вони сподіваються, що будуть і вкрадуть на цьому, цим і живуть. тільки й рахують скліьки треба на відновлення і скліьки будуть красти
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16.04.2024 14:06 Відповісти
Всі все знають - тільки на горшок не просяться
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16.04.2024 13:21 Відповісти
Тепер не буде куди ахметову впарювати своє золоте вугілля ...і не буде роттердам +
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16.04.2024 13:22 Відповісти
Та невже ж??!!
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16.04.2024 13:22 Відповісти
А КРАЩЕ вкрасти 9 мільярдів, а потім репетувати на партнерів!
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16.04.2024 13:23 Відповісти
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16.04.2024 13:24 Відповісти
Тю-тю..."сэкономили".
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16.04.2024 13:54 Відповісти
Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування . Як би ще про це ОПі розповісти ?
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16.04.2024 13:25 Відповісти
Розповісти можна, варіант в тому - що або їх пофігу буде, або недійде.
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16.04.2024 13:26 Відповісти
"Лохи не вміють в бізнес. Краще виділити з бюджету мільярди на три рівні захисту ТЕС, але замість захисту тупо їх розікрасти, а потім так само виділити мільярди на відбудову цієї ж ТЕС і знову прибрати до рук непогане бабло, ніж купувати Patriot". - Офіс преЗЕдента України.
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16.04.2024 13:47 Відповісти
Державі, важливо мати комплекс ПАТРІОТ, а власнику ТЕС, - відновити її!! Яка приватизація була, підприємств паливно-енергетичного комплексу, таке і їх відновлення!! Кучма у курсі з генпрокурорами, ….
Чечетов з Піскуном, можуть бпідтвердити ….
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16.04.2024 13:47 Відповісти
Ключове слово купити. Не випросити. А купити петріот. Не в хокеї грати і не асфальти з преміями. А купити ппо для того щоб хоча би жити. Ха ха ха.
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16.04.2024 14:17 Відповісти
Все вони розуміють і знають,але пі@діти не мішки носити.
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16.04.2024 14:57 Відповісти
А буба так не думает.
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16.04.2024 15:06 Відповісти
 
 