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Умер писатель и публицист Дмитрий Капранов
Умер известный публицист, писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов. Ему было 56 лет.
Об этом в Facebook сообщил его брат Виталий, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", - говорится в сообщении.
Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Витальевича Капранова.
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