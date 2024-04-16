Умер писатель и публицист Дмитрий Капранов

Умер известный публицист, писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов. Ему было 56 лет.

Об этом в Facebook сообщил его брат Виталий, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", - говорится в сообщении.

Братья Дмитрий и Виталий Капрановы написали и издали десятки книг, основали издательство "Зеленый пес". Братья-близнецы также были авторами YouTube-канала "имени Т.Г. Шевченко".

Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Витальевича Капранова.

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