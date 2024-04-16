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Помер письменник та публіцист Дмитро Капранов

дмитро,капранов

Помер відомий публіцист, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов. Йому було 56 років.

Про це у Facebook повідомив його брат Віталій, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", - йдеться в повідомленні.

Капранов

Брати Дмитро та Віталій Капранови написали та видали десятки книжок, заснували видавництво "Зелений пес". Брати-близнюки також були авторами YouTube-каналу "імені Т.Г. Шевченка".

Редакція Цензор.НЕТ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Віталійовича Капранова.

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