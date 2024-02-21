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Помер Степан Хмара

Сьогодні, 21 лютого, помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор Конституції України Степан Хмара.

Про це повідомила в фейсбуці його дружина Роксоляна Хмара, інформує Цензор.НЕТ.

"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї.І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дисидент та Герой України Степан Хмара терміново потребує дорогих препаратів на лікування

Степан Хмара

Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним та близьким Степана Хмари.

Степан Хмара помер

Читайте: Степан Хмара: "На початку війни ми, старі партизани, вночі обходили свій квартал у Києві. Дивилися, чи нема диверсантів"

Автор: 

смерть (6750) Хмара Степан (18)


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Топ коментарі
+111
Людина-легенда. На жаль Україна втрачає справжніх державників... Царство небесне і вічна пам'ять Степану Ільковичу...
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21.02.2024 13:18
+95
Світла Память!,
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21.02.2024 13:21
+67
Один з тих... хто зробив УКРАЇНУ державою!!!! Слава УКРАЇНІ!
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21.02.2024 13:25
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Щоб відсохнула рука, яка хоче проголосувати за Порошенка? за два тижні до виборів 2019 року? Жах😨! Такого я не знала.
Знаю, що він був проти Зе.
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22.02.2024 05:20 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять
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21.02.2024 15:26 Відповісти
Герої не вмирають!
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21.02.2024 15:36 Відповісти
Шкода, старенький вже був, здоров'я підірване постійною боротьбою. Спочивай з миром, патріоте.
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21.02.2024 15:49 Відповісти
Схиляємось в шані перед цим " Каменарем"-- свободолюбцем.безкомпромісним борцем за Україну...
Двічі мав нагоду( наживо) бачити цю.непересічну особистість.
Перший раз у Києві ( у переході Хрещатика ) на патріот. заходах. коли він "залапав "
провокатора--- КДБ-шника ( у якого .потім. мітенгарі вивернули : і пістоль і посвідчення КДБ-шника...)
Другий раз--на особистому прийомі у його Залізничному окрузі / м. Лева...
Він дійсно був лікарем від Бога . який так. .затято . намагався вилікувати всих нас
від комуно--рашистської гангрени... І займав гідне місце серед НЕзламних борців за
становлення нашої державності : поруч із В. чорноволом; Л. Лук*яненком... ( Смуток
досади терзає душу : в якій би то ми . квітучій . країні жили сьогодні. якби обрали їх ?)
ПАМ*ЯТАЙМО ЙОГО ...
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21.02.2024 15:54 Відповісти
.ברוך דיין האמת
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21.02.2024 15:58 Відповісти
Світла пам'ять великому українцеві.
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21.02.2024 16:14 Відповісти
Він був для нас взірцем незгасаючої боротьби за незалежність України! Справжній патріот. Вічна пам'ять.Царство небесне.
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21.02.2024 16:33 Відповісти
Колись ще римляни заповіли: Про померлого або добре, або всю правду. Всю правду переказувати дуже довго і нудно. Жила людина зі своїми якимись, не завжди зрозумілими, принципами і померла. Земля йому пухом
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21.02.2024 16:33 Відповісти
Дослівно - "про мертвих або добре,або нічого крім правди".Фраза є в Торі,Старому Завіті і навіть в Корані...
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21.02.2024 17:02 Відповісти
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21.02.2024 17:01 Відповісти
Вічна Пам"ять і дяка від усіх Українців.
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21.02.2024 17:44 Відповісти
Сруськай мір загелготів, розносячи по мережі сморід, своїми «міслямі» …
Хмара, ворогів України, не щадив!! Слава Україні! Пам'ятаймо !!
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21.02.2024 18:11 Відповісти
"Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть...»
Степан Хмара про Зеленського і його оточення
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21.02.2024 18:17 Відповісти
а не хочете процитувати цю літню людину коли її відюзала ТЮлька Хі-Хі?
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21.02.2024 18:52 Відповісти
Сексот кгб.
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21.02.2024 18:25 Відповісти
єрмак, перелогінься
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21.02.2024 23:24 Відповісти
Герою слава! ((
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21.02.2024 18:36 Відповісти
Людина з великої букви.Царство йому небесне.
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21.02.2024 18:38 Відповісти
🙏Svitla Pam'yat' ...🙏
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21.02.2024 18:49 Відповісти
Велика подяка. Царство небесне.
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21.02.2024 20:25 Відповісти
Спасибі йому за усе ! Гідна Постать ! Ще нещодавно ( до останніх днів ) виборював Волю Роману Червінському. Світла Пам*ять !!!
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21.02.2024 20:28 Відповісти
Світла пам'ять !
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21.02.2024 21:48 Відповісти
Прожив гідно! Тільки під кінець життя не утртмався від синдрома натовпу, коли срав на Пороха на догоду зеїбені!
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21.02.2024 22:22 Відповісти
Не на догоду зеїбені, а йому не подобався порох. А чому він обов'язково мав йому подобатись.
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22.02.2024 06:41 Відповісти
Хмарі подобався лише Хмара. Егоїст, наївний егоїст Путлєра. Та й сконав як собака в канаві.
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22.02.2024 08:17 Відповісти
Всі дисиденти мали бути в парламенті пожиттєво окремим списком. А то їх використали і викинули з парламенту й замінили всякими портновими і подібними. В результаті маємо те що маємо.
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22.02.2024 06:36 Відповісти
Дуже жаль, він був совістю нації...
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22.02.2024 07:43 Відповісти
Вічна пам'ять патріоту України.
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22.02.2024 08:09 Відповісти
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