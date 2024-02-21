Помер Степан Хмара
Сьогодні, 21 лютого, помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор Конституції України Степан Хмара.
Про це повідомила в фейсбуці його дружина Роксоляна Хмара, інформує Цензор.НЕТ.
"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї.І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…", - зазначила вона.
Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним та близьким Степана Хмари.
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Знаю, що він був проти Зе.
Двічі мав нагоду( наживо) бачити цю.непересічну особистість.
Перший раз у Києві ( у переході Хрещатика ) на патріот. заходах. коли він "залапав "
провокатора--- КДБ-шника ( у якого .потім. мітенгарі вивернули : і пістоль і посвідчення КДБ-шника...)
Другий раз--на особистому прийомі у його Залізничному окрузі / м. Лева...
Він дійсно був лікарем від Бога . який так. .затято . намагався вилікувати всих нас
від комуно--рашистської гангрени... І займав гідне місце серед НЕзламних борців за
становлення нашої державності : поруч із В. чорноволом; Л. Лук*яненком... ( Смуток
досади терзає душу : в якій би то ми . квітучій . країні жили сьогодні. якби обрали їх ?)
ПАМ*ЯТАЙМО ЙОГО ...
Хмара, ворогів України, не щадив!! Слава Україні! Пам'ятаймо !!
Степан Хмара про Зеленського і його оточення