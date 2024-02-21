Помер Степан Хмара

Сьогодні, 21 лютого, помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор Конституції України Степан Хмара.

Про це повідомила в фейсбуці його дружина Роксоляна Хмара, інформує Цензор.НЕТ.

"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї.І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…", - зазначила вона.

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Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним та близьким Степана Хмари.