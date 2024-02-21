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Умер Степан Хмара

Сегодня, 21 февраля, умер правозащитник, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, депутат трех созывов Верховной Рады и соавтор Конституции Украины Степан Хмара.

Об этом сообщила в фейсбуке его жена Роксоляна Хмара, информирует Цензор.НЕТ.

"Не хочу в это верить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю…", - написала она.

Также читайте: Диссидент и Герой Украины Степан Хмара срочно нуждается в дорогостоящих препаратах для лечения

Степан Хмара

Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Степана Хмары.

Степан Хмара помер

Автор: 

смерть (9223) Хмара Степан (121)


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Топ комментарии
+111
Людина-легенда. На жаль Україна втрачає справжніх державників... Царство небесне і вічна пам'ять Степану Ільковичу...
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21.02.2024 13:18
+95
Світла Память!,
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21.02.2024 13:21
+67
Один з тих... хто зробив УКРАЇНУ державою!!!! Слава УКРАЇНІ!
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21.02.2024 13:25
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Щоб відсохнула рука, яка хоче проголосувати за Порошенка? за два тижні до виборів 2019 року? Жах😨! Такого я не знала.
Знаю, що він був проти Зе.
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22.02.2024 05:20 Ответить
Царство небесне і вічна пам'ять
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21.02.2024 15:26 Ответить
Герої не вмирають!
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21.02.2024 15:36 Ответить
Шкода, старенький вже був, здоров'я підірване постійною боротьбою. Спочивай з миром, патріоте.
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21.02.2024 15:49 Ответить
Схиляємось в шані перед цим " Каменарем"-- свободолюбцем.безкомпромісним борцем за Україну...
Двічі мав нагоду( наживо) бачити цю.непересічну особистість.
Перший раз у Києві ( у переході Хрещатика ) на патріот. заходах. коли він "залапав "
провокатора--- КДБ-шника ( у якого .потім. мітенгарі вивернули : і пістоль і посвідчення КДБ-шника...)
Другий раз--на особистому прийомі у його Залізничному окрузі / м. Лева...
Він дійсно був лікарем від Бога . який так. .затято . намагався вилікувати всих нас
від комуно--рашистської гангрени... І займав гідне місце серед НЕзламних борців за
становлення нашої державності : поруч із В. чорноволом; Л. Лук*яненком... ( Смуток
досади терзає душу : в якій би то ми . квітучій . країні жили сьогодні. якби обрали їх ?)
ПАМ*ЯТАЙМО ЙОГО ...
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21.02.2024 15:54 Ответить
.ברוך דיין האמת
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21.02.2024 15:58 Ответить
Світла пам'ять великому українцеві.
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21.02.2024 16:14 Ответить
Він був для нас взірцем незгасаючої боротьби за незалежність України! Справжній патріот. Вічна пам'ять.Царство небесне.
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21.02.2024 16:33 Ответить
Колись ще римляни заповіли: Про померлого або добре, або всю правду. Всю правду переказувати дуже довго і нудно. Жила людина зі своїми якимись, не завжди зрозумілими, принципами і померла. Земля йому пухом
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21.02.2024 16:33 Ответить
Дослівно - "про мертвих або добре,або нічого крім правди".Фраза є в Торі,Старому Завіті і навіть в Корані...
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21.02.2024 17:02 Ответить
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21.02.2024 17:01 Ответить
Вічна Пам"ять і дяка від усіх Українців.
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21.02.2024 17:44 Ответить
Сруськай мір загелготів, розносячи по мережі сморід, своїми «міслямі» …
Хмара, ворогів України, не щадив!! Слава Україні! Пам'ятаймо !!
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21.02.2024 18:11 Ответить
"Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть...»
Степан Хмара про Зеленського і його оточення
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21.02.2024 18:17 Ответить
а не хочете процитувати цю літню людину коли її відюзала ТЮлька Хі-Хі?
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21.02.2024 18:52 Ответить
Сексот кгб.
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21.02.2024 18:25 Ответить
єрмак, перелогінься
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21.02.2024 23:24 Ответить
Герою слава! ((
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21.02.2024 18:36 Ответить
Людина з великої букви.Царство йому небесне.
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21.02.2024 18:38 Ответить
🙏Svitla Pam'yat' ...🙏
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21.02.2024 18:49 Ответить
Велика подяка. Царство небесне.
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21.02.2024 20:25 Ответить
Спасибі йому за усе ! Гідна Постать ! Ще нещодавно ( до останніх днів ) виборював Волю Роману Червінському. Світла Пам*ять !!!
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21.02.2024 20:28 Ответить
Світла пам'ять !
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21.02.2024 21:48 Ответить
Прожив гідно! Тільки під кінець життя не утртмався від синдрома натовпу, коли срав на Пороха на догоду зеїбені!
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21.02.2024 22:22 Ответить
Не на догоду зеїбені, а йому не подобався порох. А чому він обов'язково мав йому подобатись.
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22.02.2024 06:41 Ответить
Хмарі подобався лише Хмара. Егоїст, наївний егоїст Путлєра. Та й сконав як собака в канаві.
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22.02.2024 08:17 Ответить
Всі дисиденти мали бути в парламенті пожиттєво окремим списком. А то їх використали і викинули з парламенту й замінили всякими портновими і подібними. В результаті маємо те що маємо.
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22.02.2024 06:36 Ответить
Дуже жаль, він був совістю нації...
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22.02.2024 07:43 Ответить
Вічна пам'ять патріоту України.
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22.02.2024 08:09 Ответить
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