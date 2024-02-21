Умер Степан Хмара

Сегодня, 21 февраля, умер правозащитник, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, депутат трех созывов Верховной Рады и соавтор Конституции Украины Степан Хмара.

Об этом сообщила в фейсбуке его жена Роксоляна Хмара, информирует Цензор.НЕТ.

"Не хочу в это верить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю…", - написала она.

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Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Степана Хмары.