Умер Степан Хмара
Сегодня, 21 февраля, умер правозащитник, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, депутат трех созывов Верховной Рады и соавтор Конституции Украины Степан Хмара.
Об этом сообщила в фейсбуке его жена Роксоляна Хмара, информирует Цензор.НЕТ.
"Не хочу в это верить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю…", - написала она.
Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Степана Хмары.
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Знаю, що він був проти Зе.
Двічі мав нагоду( наживо) бачити цю.непересічну особистість.
Перший раз у Києві ( у переході Хрещатика ) на патріот. заходах. коли він "залапав "
провокатора--- КДБ-шника ( у якого .потім. мітенгарі вивернули : і пістоль і посвідчення КДБ-шника...)
Другий раз--на особистому прийомі у його Залізничному окрузі / м. Лева...
Він дійсно був лікарем від Бога . який так. .затято . намагався вилікувати всих нас
від комуно--рашистської гангрени... І займав гідне місце серед НЕзламних борців за
становлення нашої державності : поруч із В. чорноволом; Л. Лук*яненком... ( Смуток
досади терзає душу : в якій би то ми . квітучій . країні жили сьогодні. якби обрали їх ?)
ПАМ*ЯТАЙМО ЙОГО ...
Хмара, ворогів України, не щадив!! Слава Україні! Пам'ятаймо !!
Степан Хмара про Зеленського і його оточення