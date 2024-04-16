Разоблачена схема "серого импорта" на Черновицкой таможне, убытки государства - 290 млн грн, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из г. Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в том числе ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого серого импорта нанесли государству почти 290 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно сниженной таможенной стоимостью.

По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал в склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для оформления и уплаты заниженных платежей.

В настоящее время подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц.

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Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Один соорганизатор преступной организации и четыре участника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

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