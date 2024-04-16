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Новости Борьба с коррупцией
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Разоблачена схема "серого импорта" на Черновицкой таможне, убытки государства - 290 млн грн, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из г. Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в том числе ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого серого импорта нанесли государству почти 290 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно сниженной таможенной стоимостью.

Схема на Чернівецькій митниці

По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал в склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для оформления и уплаты заниженных платежей.

В настоящее время подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц.

НАБУ підозра

Читайте также: Еще четырем должностным лицам Волынской таможни сообщено о подозрении в причинении государству 475 млн грн убытков, - НАБУ


НАБУ підозра

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Один соорганизатор преступной организации и четыре участника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также читайте: Ликвидирована масштабная коррупционная схема на таможенном посту "Тиса", пяти таможенникам сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4218) таможня (1958) Черновцы (676) САП (2059)


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Топ комментарии
+6
Цирк Шапіто. Блінкен 2 роки тому казав, що завдяки корупції на митниці - 40 ярдів долярів, а тут викриття року... Держава 404.
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16.04.2024 16:42
+5
а корупцію на митниці у 20-22 роках будуть розслідувати ще років через 5, а там вже й інші збагатились..., процес ніколи не перерветься...
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16.04.2024 16:46
+4
Це кацапське ІПСО! Зняте в одній з кімнат Пуйла в Кремлі. Я сам чув, як зеленскій в інтерв'ю своєму найнятому актору казав, що з контрабандою він покінчить до кінця 2019 року. Він же світовий лідер, який не бриється і маскується в немиту футболку. Він не стане брехати!
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16.04.2024 16:57
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Цирк Шапіто. Блінкен 2 роки тому казав, що завдяки корупції на митниці - 40 ярдів долярів, а тут викриття року... Держава 404.
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16.04.2024 16:42 Ответить
а корупцію на митниці у 20-22 роках будуть розслідувати ще років через 5, а там вже й інші збагатились..., процес ніколи не перерветься...
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16.04.2024 16:46 Ответить
Це кацапське ІПСО! Зняте в одній з кімнат Пуйла в Кремлі. Я сам чув, як зеленскій в інтерв'ю своєму найнятому актору казав, що з контрабандою він покінчить до кінця 2019 року. Він же світовий лідер, який не бриється і маскується в немиту футболку. Він не стане брехати!
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16.04.2024 16:57 Ответить
І хатинки такі собі ... нічогенькі.
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16.04.2024 17:42 Ответить
Ех, їм так хотілося " хліба з маслом і з ікрою", а доведеться гризти сухарі. Хоча якщо "ікру" зішкребуть і віддадуть слідчим, то може залишитися "хліб з маслом" ...
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16.04.2024 17:51 Ответить
Теж мені, дивина.
От коли з'явиться новина про те, що знайшовся чесний митник, тоді я дійсно здивуюся.
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16.04.2024 18:11 Ответить
Уявляю собі труп у моргі, на великому пальці ноги привʼязана бірка с надписом «брав хабарі у великому розмірі, розкрадав державне майно, ліквідований і дата»…. Звичайно що це фантастика, пацани відкупляться та ще й повтікають в Угорщину чи у Румунію. А було б непогано крадіїв полякати таким прикладом!!!!
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16.04.2024 20:50 Ответить
І шо тут дивного,?....крали, крадуть і будуть красти....
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16.04.2024 22:01 Ответить
Мабуть їх звільнять. ))
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16.04.2024 22:38 Ответить
Тобто «викрили»? Може з Татровим і Єрмаком не поділидись?
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17.04.2024 08:27 Ответить
 
 