"Мы были рекрутами" Любомира Левицкого выходит на большие экраны. Премьера – 2 мая

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Документальная лента о 3-й отдельной штурмовой бригаде известного украинского режиссера, сценариста и продюсера Любомира Левицкого ("Штольня", "Тени незабытых предков", "Иди за мной") выходит в национальный прокат — с 2 мая посмотреть ее можно будет в большинстве популярных украинских кинотеатров.

"Мы были рекрутами" - общий проект Любомира Левицкого и 3 ОШБр, снятый при поддержке компании Favbet без привлечения государственных средств. Фильм создан в необычном для украинского кинематографа жанре мокьюментарии, сочетающем художественный вымысел с документальными съемками и привлечением реальных персонажей.

В центре сюжета ленты — юноша с псевдо "Журналист", который вместо того, чтобы описывать исторические события для СМИ, решает стать их частью и "ворваться в решающую битву". Это решение приводит его в состав знаменитой бригады в качестве рекрута. Роль главного героя сыграл актер Борис Савенко.





Остальные актеры фильма играют сами себя, потому что они — кадровые бойцы бригады. В течение фильма военные рассказывают свои истории "Журналисту", давая зрителям уникальную возможность услышать и увидеть, что скрывается за репортажами о боях за освобождение Украины.

"Мы были рекрутами" - это 8 очень личных, но сильных историй. Это не просто рассказы об изнурительных тренировках и ожесточенных штурмах, а глубокий взгляд на то, что значит быть украинским воином, ведь военнослужащие здесь не просто абстрактные "защитники", а в первую очередь люди с собственной философией, взглядами, мечтами и характерами.

"Всю мою кинематографическую жизнь я пытаюсь пропускать наши украинские реалии через свое режиссерское видение. Война заставила меня перейти к документалистике. Моей первой работой стал фильм "Иди за мной", который набрал миллионы просмотров на YouTube и получил 8 международных наград. Второй же работой стал фильм "Мы были рекрутами", в котором я использовал документальные материалы, снятые самими бойцами. Моя цель — заложить начало статуса элитарности нашим воинам через кинематограф. Сегодня тяжело всем, но только вместе мы победим. Наша сила – в нашем единстве", – рассказывает Любомир Левицкий.

"Лента Любомира Левицкого демонстрирует новый подход к освещению войны и историй украинских военнослужащих. Историй, которые, по нашему мнению, достойны того, чтобы их помнили. Спасибо режиссеру за уникальное видение, а бойцам 3-й ОШБр — за их ежедневную работу по освобождению украинской земли", - говорят в Favbet.