"Мы были рекрутами" Любомира Левицкого выходит на большие экраны. Премьера – 2 мая
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Документальная лента о 3-й отдельной штурмовой бригаде известного украинского режиссера, сценариста и продюсера Любомира Левицкого ("Штольня", "Тени незабытых предков", "Иди за мной") выходит в национальный прокат — с 2 мая посмотреть ее можно будет в большинстве популярных украинских кинотеатров.
"Мы были рекрутами" - общий проект Любомира Левицкого и 3 ОШБр, снятый при поддержке компании Favbet без привлечения государственных средств. Фильм создан в необычном для украинского кинематографа жанре мокьюментарии, сочетающем художественный вымысел с документальными съемками и привлечением реальных персонажей.
В центре сюжета ленты — юноша с псевдо "Журналист", который вместо того, чтобы описывать исторические события для СМИ, решает стать их частью и "ворваться в решающую битву". Это решение приводит его в состав знаменитой бригады в качестве рекрута. Роль главного героя сыграл актер Борис Савенко.
Остальные актеры фильма играют сами себя, потому что они — кадровые бойцы бригады. В течение фильма военные рассказывают свои истории "Журналисту", давая зрителям уникальную возможность услышать и увидеть, что скрывается за репортажами о боях за освобождение Украины.
"Мы были рекрутами" - это 8 очень личных, но сильных историй. Это не просто рассказы об изнурительных тренировках и ожесточенных штурмах, а глубокий взгляд на то, что значит быть украинским воином, ведь военнослужащие здесь не просто абстрактные "защитники", а в первую очередь люди с собственной философией, взглядами, мечтами и характерами.
"Всю мою кинематографическую жизнь я пытаюсь пропускать наши украинские реалии через свое режиссерское видение. Война заставила меня перейти к документалистике. Моей первой работой стал фильм "Иди за мной", который набрал миллионы просмотров на YouTube и получил 8 международных наград. Второй же работой стал фильм "Мы были рекрутами", в котором я использовал документальные материалы, снятые самими бойцами. Моя цель — заложить начало статуса элитарности нашим воинам через кинематограф. Сегодня тяжело всем, но только вместе мы победим. Наша сила – в нашем единстве", – рассказывает Любомир Левицкий.
"Лента Любомира Левицкого демонстрирует новый подход к освещению войны и историй украинских военнослужащих. Историй, которые, по нашему мнению, достойны того, чтобы их помнили. Спасибо режиссеру за уникальное видение, а бойцам 3-й ОШБр — за их ежедневную работу по освобождению украинской земли", - говорят в Favbet.
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Знімаю кепку. Респект. Не заспокоюся, поки не зроблю те саме для свого батальйону.
Була спроба військових самих знімати кіно, серіал мав називатись "Точка нуль".
Але не пішло через брак коштів, хоч люди працювали зовсім без заробітної плати.
Фішка в іншому. Включив VPN вбив назву свого батальйону російською мовою - а там ))))
Там вони своїх дітей лякають саме нами та 3-ю ШБ. Типу, в ЗСУ залишилося лише два боєздатних підрозділи. Нацисти, бандєровци, вбивці, кушаємо на сніданок русскіх младєнцев.
Вони нас піарять, а самі ми не дуже. Так, інколи щось там в ФБ, Інсті чи Телеграмі викладемо, і все.
Українські ЗМІ за нас згадують лише тоді, коли ховаємо побратимів. Іноземні - інша справа, але їх цікавлять лише наші іноземні побратими.
Я все одно це зроблю. Є час та натхнення. Уся моя війна так пройшла. Віб'ю собі щось в башню і попер. Тому й кажу постійно, що ми усі велика максимально збита сім'я. Один за усіх і усі за кожного.
Що з GoPro пам'ятаю...
Але невдовзі хлопця важко поранили, і він зник з обрію.
Режисура, вміння подати - це відіграє чималу роль.
Можна показувати, наприклад, якісь цікаві тактичні ходи, прийоми, перемоги на межі фолу.
Як було тут відео, де два підара мчали до нашого окопу, їх зустрів вогнем боєць ЗСУ, один підор одразу впав у вирву, ніби застрелений, але сам дістав гранату і жбурнув в окоп. Наш не розгубився і сховався від уламків за Г-подібним поворотом, одразу дістав гранату та кинув навздогін підору, який почав тікати з вирви. Що далі було з підаром - незрозуміло.
Але такі комбінації привертають увагу та запам'ятовуються.