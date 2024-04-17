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Новости
2 091 22

Поддержка Китаем российского ВПК будет обсуждаться на уровне G7, - Госдепартамент США

путін,сі

Поддержка Китаем военно-промышленной базы России станет одним из главных вопросов повестки дня работы госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече G7 на этой неделе в Италии.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы видели в течение последних месяцев, что из Китая в Россию перемещаются материалы, и РФ использует их для восстановления своей промышленной базы и производства оружия, которое появляется затем на поле боя в Украине. И мы крайне обеспокоены этим", - отметил представитель Госдепа. .

Он отметил, что госсекретарь США активно поднимал этот вопрос во время министерской встречи в НАТО неделю назад.

"Это, безусловно, также будет в повестке дня завтра, когда он прибудет на заседание G7, чтобы встретиться с представителями стран-партнеров Группы семи", - сообщил Миллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США утверждают, что Китай усиливает военную машину России, - Reuters

Кроме того, по его словам, в планах госсекретаря Блинкена - обсудить эти беспокойства США напрямую с китайской стороной во время предстоящего визита в КНР в ближайшие недели.

Автор: 

G7 (833) военно-промышленный комплекс (244) Госдепартамент США (1818) Китай (2909)


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Топ комментарии
+9
США також допомагають ьосії (хоча би тим що не постачають Україні необхідних озброєнь та ***********).
Для початку США мають не загравати з ******, а нарешті визнати російську фашизацію країною спонсором тероризму.
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17.04.2024 00:11
+8
Коли США на всю планету кричить: не бийте по НПЗ ху@ляндії і одночасно не помічає знищення Трипільської ТЕС і систиматичного,цілеспрямованого стирання з лиця землі великого мегаполіса,Харкова,то вони чиє ВПК захищають?В ху@ляндії з'явився новий союзник-США,а щоб зберегти лице перед світом і своїми виборцями,розігрують сім місяців постановочний спектакль в конгресі,і тут не тільки республіканці,чи кінчений,рудий презервтив путіна-працює на ху@ляндію,демократи також клеять блазня.
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17.04.2024 00:30
+5
за одне непiдтримку украiнського ВПК краiнами Г7 обговорiть.
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17.04.2024 00:03
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Правила форума Совет форумчан
Та ,,обговорюйте" хоч уср....сь!!!
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16.04.2024 23:58 Ответить
за одне непiдтримку украiнського ВПК краiнами Г7 обговорiть.
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17.04.2024 00:03 Ответить
США також допомагають ьосії (хоча би тим що не постачають Україні необхідних озброєнь та ***********).
Для початку США мають не загравати з ******, а нарешті визнати російську фашизацію країною спонсором тероризму.
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17.04.2024 00:11 Ответить
І що ви зробите Китаю після обговорення? Нічого та й ще щось?
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17.04.2024 00:22 Ответить
Тіко добряче так обговоріть, потужно!
Хай ПіньГвінь пізнає усю міць Заходу!
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17.04.2024 00:29 Ответить
Коли США на всю планету кричить: не бийте по НПЗ ху@ляндії і одночасно не помічає знищення Трипільської ТЕС і систиматичного,цілеспрямованого стирання з лиця землі великого мегаполіса,Харкова,то вони чиє ВПК захищають?В ху@ляндії з'явився новий союзник-США,а щоб зберегти лице перед світом і своїми виборцями,розігрують сім місяців постановочний спектакль в конгресі,і тут не тільки республіканці,чи кінчений,рудий презервтив путіна-працює на ху@ляндію,демократи також клеять блазня.
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17.04.2024 00:30 Ответить
бiзнес, нiчого особистого.
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17.04.2024 00:35 Ответить
Мінімум +7-8 млн. українських біженців в ЄС в другій половині 2024 року-це бізнес?Це або дИбілізм(синонім трампізм),або договорняк з ху@лом.В те,що вся американська еліта має IQ,як у рудого путінського презерватива Дональда,не вірю.Це договорняк,а значить США латентно підтримує геноцид українців.
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17.04.2024 00:54 Ответить
який ще геноцид???? просто вибори у сша!!!
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17.04.2024 01:13 Ответить
як який геноцид?Геноцид українського народу,той,що рашисти творять вже третій рік і за який ху@ло вже ордер на арешт получив в Гаазі,а США союзник рашистів,значить також підтримує геноцид українців,використовуючи вибори,як повід,щоб зберегти обличчя.
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17.04.2024 01:21 Ответить
ху@ло ордержував ордер на арешт Гаазі не за геноцид. за щось iнше. за крадених дiтей. хоча я згодний з вами. але тут рiчь про портнерiв.
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17.04.2024 02:05 Ответить
не пишіть дурню,якщо не знаєте.Почитайте Конвенцію ООН про запобігання злочинам геноциду від 1948 р.Статтю II пункт (е) (насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу-це геноцид). Також визначення злочину геноциду міститься в статті VI Римського статуту Міжнародного кримінального суду,саме відповідно до цього на ху@ла видали ордер на арешт,не зважаючи на його дипломатичний імунітет,як діючого глави держави.
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17.04.2024 02:43 Ответить
ООН не виносить вирокiв i не зааерштовуе людей. Андерстуд?
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17.04.2024 03:20 Ответить
До чого ти тут ООН ще приплів??О,Боже,звідки ви такі вилазите?Вибач,думав ти якесь адекватне,бачу помилився.Вже розжував тобі по полочкам,дав посилання,за що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт путіна,а ти далі прутню якусь несеш.Міжнародний кримінальний суд(МКС) в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид та воєнні злочини.Всі міжнародні суди діють виключно та підставі міжнародного права закріпленого конвенціями ООН та статутом ООН..Ще раз,для осіб з обмеженною розумовою здатністю: відповідно до Статті II пункту (е) Конвенції ООН про запопігання злочинам геноциду,а також статті VI Римського статуту,на основі якого і створений МКС,прокурор Карім Хан видав ордер на арешт путіна. UNDERSTOOD???Чи треба ще третій раз розжувати?
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17.04.2024 04:11 Ответить
Та ні. Вони просто зажиріли у мирі і достатку. І загальновідомо, що американці вступають у війну тільки коли вже їх особисто півень дзьобає в чутливі місця. Перевірено на другій світовій як мінімум.
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17.04.2024 00:36 Ответить
Зараз США - латино-амeриканьска. Iм немае чому захищати Европа.
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17.04.2024 01:18 Ответить
Блінкен!
Так, сер!

Що там з Китаєм?
Горбатимось... Сер...
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17.04.2024 00:41 Ответить
Чергове шоу.
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17.04.2024 02:15 Ответить
Вісь Зла розгортає свою міць, а вісь Демократії занепокоєна!
Люди гинуть за Бабло, Бабло править Світом!
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17.04.2024 05:29 Ответить
3 апреля Береговая охрана Южной Кореи задержала в районе побережья города Йосу грузовое судно DEYI без государственной принадлежности, которое направлялось из Северной Кореи через Китай в Россию. Экипаж был китайский. Через прокси поставляют оружие
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17.04.2024 06:20 Ответить
 
 