Поддержка Китаем российского ВПК будет обсуждаться на уровне G7, - Госдепартамент США

Поддержка Китаем военно-промышленной базы России станет одним из главных вопросов повестки дня работы госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече G7 на этой неделе в Италии.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы видели в течение последних месяцев, что из Китая в Россию перемещаются материалы, и РФ использует их для восстановления своей промышленной базы и производства оружия, которое появляется затем на поле боя в Украине. И мы крайне обеспокоены этим", - отметил представитель Госдепа. .

Он отметил, что госсекретарь США активно поднимал этот вопрос во время министерской встречи в НАТО неделю назад.

"Это, безусловно, также будет в повестке дня завтра, когда он прибудет на заседание G7, чтобы встретиться с представителями стран-партнеров Группы семи", - сообщил Миллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США утверждают, что Китай усиливает военную машину России, - Reuters

Кроме того, по его словам, в планах госсекретаря Блинкена - обсудить эти беспокойства США напрямую с китайской стороной во время предстоящего визита в КНР в ближайшие недели.