Поддержка Китаем российского ВПК будет обсуждаться на уровне G7, - Госдепартамент США
Поддержка Китаем военно-промышленной базы России станет одним из главных вопросов повестки дня работы госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече G7 на этой неделе в Италии.
Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы видели в течение последних месяцев, что из Китая в Россию перемещаются материалы, и РФ использует их для восстановления своей промышленной базы и производства оружия, которое появляется затем на поле боя в Украине. И мы крайне обеспокоены этим", - отметил представитель Госдепа. .
Он отметил, что госсекретарь США активно поднимал этот вопрос во время министерской встречи в НАТО неделю назад.
"Это, безусловно, также будет в повестке дня завтра, когда он прибудет на заседание G7, чтобы встретиться с представителями стран-партнеров Группы семи", - сообщил Миллер.
Кроме того, по его словам, в планах госсекретаря Блинкена - обсудить эти беспокойства США напрямую с китайской стороной во время предстоящего визита в КНР в ближайшие недели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для початку США мають не загравати з ******, а нарешті визнати російську фашизацію країною спонсором тероризму.
Хай ПіньГвінь пізнає усю міць Заходу!
Так, сер!
Що там з Китаєм?
Горбатимось... Сер...
Люди гинуть за Бабло, Бабло править Світом!