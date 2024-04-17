Враг атаковал Одесщину. Под ударом - инфраструктура региона

Утром 17 апреля войска РФ атаковали Одесщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Враг продолжает коварную тактику точечных ракетных ударов, в том числе - с использованием баллистики. Утром была атакована Одесщина. Под ударом снова - инфраструктура региона. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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Больше информации пока не известно.