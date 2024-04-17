Ворог атакував Одещину. Під ударом інфраструктура регіону

Зранку 17 квітня війська РФ атакували Одещину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Ворог продовжує підступну тактику точкових ракетних ударів, в тому числі з використанням балістики. Зранку атаковано Одещину. Під ударом знов інфраструктура регіону. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації наразі не відомо.