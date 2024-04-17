В Румынии над авиабазой НАТО зафиксировали несколько неизвестных беспилотников, - СМИ

Беспилотники, вероятно, коммерческого типа, были зафиксированы в районе расположения в Румынии 57-й военной базы США/НАТО имени Михаила Когелничану на территории аэропорта Констанцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынскую службу "Радио Свобода" и издание Romania Insider.

Представители министерства обороны Румынии сообщили 16 апреля, что накануне вечером, в период между 22:30 и 00:30, сотрудники службы безопасности 57-й авиабазы Когелничану сообщили о присутствии в воздухе в районах вблизи военного сектора международного аэропорта Констанцы "Михаил Когелничану" летательной системы и, впоследствии, еще двух таких систем.

По данным Минобороны, беспилотники двигались на низкой скорости и небольшой высоте.

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"Согласно процедурам, были приняты все меры по поддержанию безопасности в воздушном пространстве, а органы управления гражданским воздушным движением были оперативно информированы о сложившейся ситуации. Также применялись средства противодействия радиоэлектронной и радиолокационной борьбы, а визуальный контакт с последними двумя (беспилотными – ред.) системами был потерян около 00:30", - отметили в министерстве.

Отмечается, что министерство сообщило о происшествии Военной прокуратуре. Также на уровне воинской части назначена комиссия по расследованию происшествия во главе с начальником штаба 57-й авиабазы.

57-я авиабаза имени Когелничану является основой для сооружения крупнейшей базы НАТО в Европе, на которой смогут разместиться до 10 тысяч военнослужащих. Российские власти назвали ее "главной угрозой".

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