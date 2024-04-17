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В Румынии над авиабазой НАТО зафиксировали несколько неизвестных беспилотников, - СМИ

дрони

Беспилотники, вероятно, коммерческого типа, были зафиксированы в районе расположения в Румынии 57-й военной базы США/НАТО имени Михаила Когелничану на территории аэропорта Констанцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынскую службу "Радио Свобода" и издание Romania Insider.

Представители министерства обороны Румынии сообщили 16 апреля, что накануне вечером, в период между 22:30 и 00:30, сотрудники службы безопасности 57-й авиабазы Когелничану сообщили о присутствии в воздухе в районах вблизи военного сектора международного аэропорта Констанцы "Михаил Когелничану" летательной системы и, впоследствии, еще двух таких систем.

По данным Минобороны, беспилотники двигались на низкой скорости и небольшой высоте.

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"Согласно процедурам, были приняты все меры по поддержанию безопасности в воздушном пространстве, а органы управления гражданским воздушным движением были оперативно информированы о сложившейся ситуации. Также применялись средства противодействия радиоэлектронной и радиолокационной борьбы, а визуальный контакт с последними двумя (беспилотными – ред.) системами был потерян около 00:30", - отметили в министерстве.

Отмечается, что министерство сообщило о происшествии Военной прокуратуре. Также на уровне воинской части назначена комиссия по расследованию происшествия во главе с начальником штаба 57-й авиабазы.

57-я авиабаза имени Когелничану является основой для сооружения крупнейшей базы НАТО в Европе, на которой смогут разместиться до 10 тысяч военнослужащих. Российские власти назвали ее "главной угрозой".

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Автор: 

беспилотник (3523) НАТО (9943) Румыния (1086)


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Топ комментарии
+26
Це було би надмірною ескалацією
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17.04.2024 11:50
+22
Збивати не пробували?
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17.04.2024 11:48
+13
Ви таке напишете.... збивати.... а раптом то Рашистів.... а їх , як відомо НАТО не чіпає.
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17.04.2024 12:04
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Збивати не пробували?
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17.04.2024 11:48 Ответить
Це було би надмірною ескалацією
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17.04.2024 11:50 Ответить
Ви таке напишете.... збивати.... а раптом то Рашистів.... а їх , як відомо НАТО не чіпає.
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17.04.2024 12:04 Ответить
у мацкалів всі безпилотники комерчеського типу
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17.04.2024 11:49 Ответить
То НЛО з рашостану😁
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17.04.2024 13:44 Ответить
Не зважайте.
Зважання - то ескалація.
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17.04.2024 11:50 Ответить
В Німеччині над базами вже давно літають дрони і нігуя
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17.04.2024 11:51 Ответить
Та то просто діти гралися!
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17.04.2024 11:51 Ответить
прокурори точно зіб'ють вони ж на це вчились .
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17.04.2024 11:56 Ответить
Треба завжди тримати напоготові ППО повністю зарядженими "стурбованністю" і "занепокоєнням".
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17.04.2024 12:00 Ответить
Щодо коментарів про "збивати".
Написано ж: "Безпілотники, ймовірно комерційного типу" Джерело:
Такі збивати ніззя. Бо "комерція", як відомо, "внєпалітікі".
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17.04.2024 12:03 Ответить
над військовою базою збивати не можна, над містом теж бо там цивільні, у полі фермери, тож хай собі спокійно улітають
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17.04.2024 12:45 Ответить
"Спокійно улітають" з інформацією "в клювиках" - де на в/б їдальня, де "сортір" - щоб легше було "мочити".
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17.04.2024 13:13 Ответить
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17.04.2024 13:35 Ответить
Польская авиация то хоть взлетала?
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17.04.2024 12:04 Ответить
не злітала, але збудилась.
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17.04.2024 13:41 Ответить
та вони загрози не несли,можуть літати.Подумаєш над базою щось там літає...
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17.04.2024 12:06 Ответить
Хоть бы написали-стая Аистов гнездится, и то поверил бы
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17.04.2024 12:10 Ответить
Контробанда цигарок..І хто це міг зробити?
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17.04.2024 12:11 Ответить
То, мабуть, марсіани...
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17.04.2024 12:22 Ответить
чому не збили, ідіоти толерантні
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17.04.2024 12:39 Ответить
Не здивуюся, якщо виявиться, що це якийсь біженець з Даунбасу проводив розвідку для рашистів.
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17.04.2024 12:46 Ответить
Країна НАТО не знає чиї безпілотники літають над її територією
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17.04.2024 12:55 Ответить
або, навпаки, знають

Як поляки знали чия ракета вбила фермерів.
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17.04.2024 13:42 Ответить

"Не знає" - це ще півбіди. Не хоче знати, бо тоді буде "екскалація"...
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17.04.2024 13:33 Ответить
НАТО зафіксувало,але і безпілотники зафіксували також все що їм треба було і спокійно полетіли собі геть.
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17.04.2024 13:40 Ответить
НАТО нельзя дать втянуть себя в противостояние с козломордией.
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17.04.2024 15:04 Ответить
..очередной маразм...Почему не сбиты ?!!!!
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17.04.2024 16:09 Ответить
 
 