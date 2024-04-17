У Румунії над авіабазою НАТО зафіксували декілька невідомих безпілотників, - ЗМІ

Безпілотники, ймовірно комерційного типу, були зафіксовані в районі розташування у Румунії 57-ї військової бази США/НАТО імені Михаїла Когелнічану на території аеропорту Констанци.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунську службу "Радіо Свобода" та видання Romania Insider.

Представники міністерства оборони Румунії повідомили 16 квітня, що напередодні ввечері, в період між 22:30 і 00:30, співробітники служби безпеки 57-ї авіабази Когелнічану повідомили про присутність у повітрі в районах поблизу військового сектору міжнародного аеропорту Констанци "Михаїл Когелнічану", безпілотної літальної системи та, згодом, ще двох таких систем.

За даними Міноборони, безпілотники рухалися на низькій швидкості та невеликій висоті.

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"Згідно з процедурами, було вжито всіх заходів для підтримання безпеки в повітряному просторі, а органи управління цивільним повітряним рухом були оперативно поінформовані про ситуацію, що склалася. Також застосовувалися засоби протидії радіоелектронної та радіолокаційної боротьби, а візуальний контакт з останніми двома (безпілотними – ред.) системами було втрачено близько 00:30", - зазначили в міністерстві.

Зазначається, що міністерство повідомило Військову прокуратуру. Також на рівні військової частини призначено комісію з розслідування події на чолі з начальником штабу 57-ї авіабази.

57-ма авіабаза імені Когелнічану є основою для спорудження найбільшої бази НАТО в Європі, на якій зможуть розміститися до 10 тисяч військовослужбовців. Російська влада назвала її "головною загрозою".

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