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Новини
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У Румунії над авіабазою НАТО зафіксували декілька невідомих безпілотників, - ЗМІ

дрони

Безпілотники, ймовірно комерційного типу, були зафіксовані в районі розташування у Румунії 57-ї військової бази США/НАТО імені Михаїла Когелнічану на території аеропорту Констанци.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунську службу "Радіо Свобода" та видання Romania Insider.

Представники міністерства оборони Румунії повідомили 16 квітня, що напередодні ввечері, в період між 22:30 і 00:30, співробітники служби безпеки 57-ї авіабази Когелнічану повідомили про присутність у повітрі в районах поблизу військового сектору міжнародного аеропорту Констанци "Михаїл Когелнічану", безпілотної літальної системи та, згодом, ще двох таких систем.

За даними Міноборони, безпілотники рухалися на низькій швидкості та невеликій висоті.

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"Згідно з процедурами, було вжито всіх заходів для підтримання безпеки в повітряному просторі, а органи управління цивільним повітряним рухом були оперативно поінформовані про ситуацію, що склалася. Також застосовувалися засоби протидії радіоелектронної та радіолокаційної боротьби, а візуальний контакт з останніми двома (безпілотними – ред.) системами було втрачено близько 00:30", - зазначили в міністерстві.

Зазначається, що міністерство повідомило Військову прокуратуру. Також на рівні військової частини призначено комісію з розслідування події на чолі з начальником штабу 57-ї авіабази.

57-ма авіабаза імені Когелнічану є основою для спорудження найбільшої бази НАТО в Європі, на якій зможуть розміститися до 10 тисяч військовослужбовців. Російська влада назвала її "головною загрозою".

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Автор: 

безпілотник (4083) НАТО (6403) Румунія (1156)


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Топ коментарі
+26
Це було би надмірною ескалацією
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17.04.2024 11:50
+22
Збивати не пробували?
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17.04.2024 11:48
+13
Ви таке напишете.... збивати.... а раптом то Рашистів.... а їх , як відомо НАТО не чіпає.
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17.04.2024 12:04
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Збивати не пробували?
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17.04.2024 11:48 Відповісти
Це було би надмірною ескалацією
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17.04.2024 11:50 Відповісти
Ви таке напишете.... збивати.... а раптом то Рашистів.... а їх , як відомо НАТО не чіпає.
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17.04.2024 12:04 Відповісти
у мацкалів всі безпилотники комерчеського типу
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17.04.2024 11:49 Відповісти
То НЛО з рашостану😁
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17.04.2024 13:44 Відповісти
Не зважайте.
Зважання - то ескалація.
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17.04.2024 11:50 Відповісти
В Німеччині над базами вже давно літають дрони і нігуя
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17.04.2024 11:51 Відповісти
Та то просто діти гралися!
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17.04.2024 11:51 Відповісти
прокурори точно зіб'ють вони ж на це вчились .
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17.04.2024 11:56 Відповісти
Треба завжди тримати напоготові ППО повністю зарядженими "стурбованністю" і "занепокоєнням".
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17.04.2024 12:00 Відповісти
Щодо коментарів про "збивати".
Написано ж: "Безпілотники, ймовірно комерційного типу" Джерело:
Такі збивати ніззя. Бо "комерція", як відомо, "внєпалітікі".
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17.04.2024 12:03 Відповісти
над військовою базою збивати не можна, над містом теж бо там цивільні, у полі фермери, тож хай собі спокійно улітають
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17.04.2024 12:45 Відповісти
"Спокійно улітають" з інформацією "в клювиках" - де на в/б їдальня, де "сортір" - щоб легше було "мочити".
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17.04.2024 13:13 Відповісти
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17.04.2024 13:35 Відповісти
Польская авиация то хоть взлетала?
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17.04.2024 12:04 Відповісти
не злітала, але збудилась.
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17.04.2024 13:41 Відповісти
та вони загрози не несли,можуть літати.Подумаєш над базою щось там літає...
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17.04.2024 12:06 Відповісти
Хоть бы написали-стая Аистов гнездится, и то поверил бы
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17.04.2024 12:10 Відповісти
Контробанда цигарок..І хто це міг зробити?
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17.04.2024 12:11 Відповісти
То, мабуть, марсіани...
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17.04.2024 12:22 Відповісти
чому не збили, ідіоти толерантні
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17.04.2024 12:39 Відповісти
Не здивуюся, якщо виявиться, що це якийсь біженець з Даунбасу проводив розвідку для рашистів.
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17.04.2024 12:46 Відповісти
Країна НАТО не знає чиї безпілотники літають над її територією
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17.04.2024 12:55 Відповісти
або, навпаки, знають

Як поляки знали чия ракета вбила фермерів.
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17.04.2024 13:42 Відповісти

"Не знає" - це ще півбіди. Не хоче знати, бо тоді буде "екскалація"...
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17.04.2024 13:33 Відповісти
НАТО зафіксувало,але і безпілотники зафіксували також все що їм треба було і спокійно полетіли собі геть.
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17.04.2024 13:40 Відповісти
НАТО нельзя дать втянуть себя в противостояние с козломордией.
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17.04.2024 15:04 Відповісти
..очередной маразм...Почему не сбиты ?!!!!
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17.04.2024 16:09 Відповісти
 
 