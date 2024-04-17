Российский МИД руководствуется секретным документом, призывающим к действиям, направленным на ослабление США, - WP

У Министерства иностранных дел России есть секретный документ, согласно которому внешнеполитическое ведомство РФ должно ослаблять США.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведывательной службы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в тайном приложении к публичной "Концепции внешней политики Российской Федерации" министерство призывает к "наступательной информационной кампании" и другим мерам, охватывающим "военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферы" против "коалиции недружественных стран" воглаве с Соединенными Штатами.

"Мы должны продолжать корректировать наш подход к отношениям с недружественными государствами. Важно создать механизм поиска уязвимых точек их внешней и внутренней политики с целью выработки практических шагов для ослабления оппонентов России", - говорится в документе.

Издание пишет, что Россия стремится подорвать поддержку Украины со стороны Запада и дезорганизовать внутреннюю политику США и европейских стран с помощью пропагандистских кампаний в поддержку их изоляционных и экстремистских сил. Москва также стремится перекроить геополитику, сближаясь с Китаем, Ираном и Северной Кореей, чтобы изменить нынешний баланс сил.

Читайте также: МИД России требует от Украины арестовать главу СБУ Малюка и передать "других причастных к терактам лиц"

Секретное приложение, датированное еще апрелем прошлого года, утверждает, что США возглавляют коалицию "недружественных стран", направленную на ослабление России, поскольку Москва является "угрозой для западной глобальной гегемонии". В документе отмечается, что исход войны России против Украины "в значительной степени будет определять контуры будущего мирового порядка". Это четкое свидетельство того, что Кремль связывает последствия вторжения со своей способностью навязывать волю в глобальном масштабе.

В то же время сама "Концепция внешней политики Российской Федерации", которая была опубликована 31 марта 2023 года и утверждена Владимиром Путиным, использует мягкий дипломатический язык для призывов к "демократизации международных отношений", "суверенному равенству" и укреплению позиций России на мировой арене.

Читайте также: МИД РФ: Любые резолюции и заявления о возвращении ЗАЭС Украине рассматриваются как попытка посягательства на суверенитет России