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Российский МИД руководствуется секретным документом, призывающим к действиям, направленным на ослабление США, - WP

Российский МИД руководствуется секретным документом, призывающим к действиям, направленным на ослабление США, - WP

У Министерства иностранных дел России есть секретный документ, согласно которому внешнеполитическое ведомство РФ должно ослаблять США.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведывательной службы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в тайном приложении к публичной "Концепции внешней политики Российской Федерации" министерство призывает к "наступательной информационной кампании" и другим мерам, охватывающим "военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферы" против "коалиции недружественных стран" воглаве с Соединенными Штатами.

"Мы должны продолжать корректировать наш подход к отношениям с недружественными государствами. Важно создать механизм поиска уязвимых точек их внешней и внутренней политики с целью выработки практических шагов для ослабления оппонентов России", - говорится в документе.

Издание пишет, что Россия стремится подорвать поддержку Украины со стороны Запада и дезорганизовать внутреннюю политику США и европейских стран с помощью пропагандистских кампаний в поддержку их изоляционных и экстремистских сил. Москва также стремится перекроить геополитику, сближаясь с Китаем, Ираном и Северной Кореей, чтобы изменить нынешний баланс сил.

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Секретное приложение, датированное еще апрелем прошлого года, утверждает, что США возглавляют коалицию "недружественных стран", направленную на ослабление России, поскольку Москва является "угрозой для западной глобальной гегемонии". В документе отмечается, что исход войны России против Украины "в значительной степени будет определять контуры будущего мирового порядка". Это четкое свидетельство того, что Кремль связывает последствия вторжения со своей способностью навязывать волю в глобальном масштабе.

В то же время сама "Концепция внешней политики Российской Федерации", которая была опубликована 31 марта 2023 года и утверждена Владимиром Путиным, использует мягкий дипломатический язык для призывов к "демократизации международных отношений", "суверенному равенству" и укреплению позиций России на мировой арене.

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Автор: 

геополитика (247) МИД РФ (1665) США (26368)


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Топ комментарии
+9
Дякую, кэп. Ми то думали, чо кацапський МЗС працює на посилення США
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17.04.2024 22:29
+6
Та ладно… тож ваші друзі … Бернс і Патрушев усе порішають….
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17.04.2024 22:42
+6
Оце секрет, так секрет! Не у буданова курси проходили?
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17.04.2024 22:44
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Тєрпіли в рашистському войську не витерпіли:

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17.04.2024 22:22 Ответить
Прикольно шо вонюча орка вважає себе офіцером...
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17.04.2024 22:30 Ответить
Типова російська толерантність до інородців. Скільки путін не ліпить з різних націй росіян, а воно ліпиться якось.
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17.04.2024 22:32 Ответить
Жодна імперія світу не вирішила національне питання. Метод підкупу еліти працює тимчасово, допоки не скінчиться в імперії бабло. ***** особисто закрив кран через який текло бабло. Нехай за природні ресурси народів, але це були гроші. Перші РОПТАТЬ починають господарі, потім вже й підневільні.
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17.04.2024 23:05 Ответить
Зашлють туди копію д'єрмака?
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17.04.2024 22:23 Ответить
Своїх дебілів скрізь вистачає.
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17.04.2024 22:29 Ответить
Дякую, кэп. Ми то думали, чо кацапський МЗС працює на посилення США
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17.04.2024 22:29 Ответить
Китай і рф тягнуть час. Чекають, коли вибухне чергова фінансова криза. В цей час Китай поверне собі свій сепаратистський "Крим" з мінімальними втратами, і США з наддержави перейде в розряд просто великих держав.
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17.04.2024 22:33 Ответить
Ага, мрій далі. В Китаї вже економічні проблеми.
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17.04.2024 22:55 Ответить
сосати буде твій Кетай, разом із твоїми кацапами. )
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18.04.2024 00:01 Ответить
Західна глобальна гегемонія в нинішньому вигляді московитським покидькам видаватиметься втраченим щастям, в разі успіху" мід рефе". Довбні пишуть таємні циркуляри, як правильно різати гілляку на якій сидять.
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17.04.2024 22:37 Ответить
Та ладно… тож ваші друзі … Бернс і Патрушев усе порішають….
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17.04.2024 22:42 Ответить
Оце секрет, так секрет! Не у буданова курси проходили?
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17.04.2024 22:44 Ответить
Секрет чи не секрет, а зайвий раз нагадати американцям та світовій спільноті буде на краще.
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18.04.2024 09:13 Ответить
Це ті мудрили, яким мервечук, переводив гроші мацковсаї(скуповував), за накидання лайна на вентилятор пропаганди сруськага міфа!!!
В країнах ЄС та НАТО, цих глашатаів воєнного злочинця прутіна, уже вичитають звідусіль!! А їх там, немало налегндували з ФСБ, Шредером та меркельшою …. Співпадіння ..
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17.04.2024 23:13 Ответить
Цим дебілам у вашингтоні треба обов'язково якийсь папірець офіційний показати, щоб вони у це повірили.

Це ж очевидно - кацапи хочуть реваншу за поразку у Холодній війні. Але у пряме протистояння з америкою вони вступати не хочуть. Бо знають, що програють. Тому вони діють гібридними методами - застосовують п'яту колону, використовують коисних ідіотів типу маска, розповсюджують брехню під виглядом правдивої інформації, підбурюють сепартистські та ізоляціоністські настрої всередині сша.
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17.04.2024 23:40 Ответить
Російське МЗС керується секретним документом, який закликає до дій, спрямованих на ослаблення США ?

А хіба це для когось секрет? Смішно

США ніяк досі не второпають про загадочную русскую душу. І ніяк умом не можуть "її понять"

А все дуже проство - це просто гопники, бандво
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18.04.2024 00:44 Ответить
Все споры вспыхнули опять

и вновь текут, кипя напрасно:

умом Россию не понять,

а чем понять - пока не ясно.
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18.04.2024 00:46 Ответить
105 років хотєлки не змінюються. Микитка Хрущов прямо і привселюдно кричав, бризгаючи слюною в очі віце-президенту Ніксону, ми вас ( Америку) закопаємо. А тоді х....було лише 6 рочків.
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18.04.2024 03:52 Ответить
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18.04.2024 08:15 Ответить
 
 