20 апреля объявлен днем траура в Днепре

20 апреля в Днепре объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки на город 19 апреля.

Подписал соответствующее распоряжение городской голова города Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"В дань памяти жертв трагедии, которая произошла 19 апреля в результате ракетных обстрелов РФ в Днепре и области, объявить днем траура в городе Днепре 20 апреля", - говорится в распоряжении Филатова.

В частности, в Днепре опустят государственные флаги на здании горсовета, на домах коммунальных предприятий, учреждениях и заведениях мэрии.

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Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Ночью 19 апреля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины, нанеся значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 3 детей, еще более 25 получили ранения.

В Синельниковском районе - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге - трое раненых.

Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. Одна работница "Укрзалізниці" погибла, семеро железнодорожников получили ранения.

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