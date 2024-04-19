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Новости Война
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Российская ракетная атака по Днепру: Спасатели обнаружили тело третьего погибшего, - ОВА

Дніпро

В Днепре спасатели обнаружили тело третьего погибшего от российского удара по многоэтажке.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Третий погибший в Днепре.

Спасатели обнаружили тело мужчины, проживавшего на 5-м этаже, на уровне третьего.

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В общей сложности эта атака на область оборвала 8 жизней. Двое жертв – дети.

Искренние соболезнования всем, чьих близких унес вражеский террор", - говорится в сообщении.

Сергій Лисак про атаку на Дніпро

Автор: 

Днепр (4393) жертвы (2056) Лысак Сергей (108)


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