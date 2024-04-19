Российская ракетная атака по Днепру: Спасатели обнаружили тело третьего погибшего, - ОВА
В Днепре спасатели обнаружили тело третьего погибшего от российского удара по многоэтажке.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Третий погибший в Днепре.
Спасатели обнаружили тело мужчины, проживавшего на 5-м этаже, на уровне третьего.
В общей сложности эта атака на область оборвала 8 жизней. Двое жертв – дети.
Искренние соболезнования всем, чьих близких унес вражеский террор", - говорится в сообщении.
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