В Херсоне раздался мощный взрыв
В Херсоне раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздался мощный взрыв! Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!", - отметил он.
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