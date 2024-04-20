В Херсоне раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздался мощный взрыв! Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!", - отметил он.

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