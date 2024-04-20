У Херсоні пролунав потужний вибух
У Херсоні пролунав потужний вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні пролунав потужний вибух! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - зазначив він.
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