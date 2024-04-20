У Херсоні пролунав потужний вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні пролунав потужний вибух! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - зазначив він.

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