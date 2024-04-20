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Новини Війна
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У Херсоні пролунав потужний вибух

херсон

У Херсоні пролунав потужний вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні пролунав потужний вибух! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - зазначив він.

Також читайте: Вибухи лунають у Дніпровському районі Херсону

Автор: 

вибух (4444) Херсон (3344)


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20.04.2024 10:59 Відповісти
Було вже:
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20.04.2024 11:13 Відповісти
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20.04.2024 11:44 Відповісти
 
 