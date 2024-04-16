Вибухи лунають у Дніпровському районі Херсону
Окупанти обстрілюють Херсон, у Дніпровському районі лунають вибухи.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Дніпровському районі Херсона лунають вибухи! Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега атакують прибережні зони.
Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", - йдеться в повідомленні.
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krot_lub
показати весь коментар16.04.2024 19:03 Відповісти Мені подобається 0
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