Вибухи лунають у Дніпровському районі Херсону

Окупанти обстрілюють Херсон, у Дніпровському районі лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Дніпровському районі Херсона лунають вибухи! Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега атакують прибережні зони.



Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", - йдеться в повідомленні.

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