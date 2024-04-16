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Новини Агресія Росії проти України
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Вибухи лунають у Дніпровському районі Херсону

вибух

Окупанти обстрілюють Херсон, у Дніпровському районі лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Дніпровському районі Херсона лунають вибухи! Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега атакують прибережні зони.

Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", - йдеться в повідомленні.

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вибух (4443) обстріл (28365) Херсон (3343)


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Мерзенні виродки.
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16.04.2024 19:03 Відповісти
 
 