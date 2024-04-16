Взрывы раздаются в Днепровском районе Херсона
Оккупанты обстреливают Херсон, в Днепровском районе раздаются взрывы.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы! Российские войска из временно оккупированного левого берега атакуют прибрежные зоны.
Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
krot_lub
показать весь комментарий16.04.2024 19:03 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль