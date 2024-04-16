Взрывы раздаются в Днепровском районе Херсона

Оккупанты обстреливают Херсон, в Днепровском районе раздаются взрывы.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы! Российские войска из временно оккупированного левого берега атакуют прибрежные зоны.

Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места", - говорится в сообщении.

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