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Новости Агрессия России против Украины
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Взрывы раздаются в Днепровском районе Херсона

вибух

Оккупанты обстреливают Херсон, в Днепровском районе раздаются взрывы.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы! Российские войска из временно оккупированного левого берега атакуют прибрежные зоны.

Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места", - говорится в сообщении.

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взрыв (6721) обстрел (26862) Херсон (2789)


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16.04.2024 19:03 Ответить
 
 