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Новости Война
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Британская разведка проанализировала сбивание российского стратегического бомбардировщика: РФ уже потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов

Збитий російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Сбитие российского военного самолета Ту-22М3 стало первым случаем, когда украинская система противовоздушной обороны сбила стратегический бомбардировщик.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В разведке Соединенного Королевства отметили, что сообщения о применении ракеты С-200 для сбивания Ту-22М3 почти наверняка правдивы, и что это была очередная успешная украинская атака по военно-воздушным силам РФ.

Смотрите также: В Ставропольском крае России уничтожен бомбардировщик Ту-22М3 (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Эксперты добавили, что аналогичная система, вероятно, была использована и для сбивания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 23 февраля этого года.

"Это первый случай сбивания стратегического бомбардировщика системами противовоздушной обороны Украины. По всей вероятности, на сегодняшний день Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов", - подытожили аналитики британской разведки.

Напомним, что согласно информации ГУР, Ту-22М3, который в ночь на 19 апреля атаковал Украину, сбили на расстоянии около 300 километров от украинской границы с помощью ЗРК С-200. Сбитый вражеский самолет упал в Ставропольском крае РФ. Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что ВСУ сбили российский бомбардировщик Ту-22М3.

Автор: 

Великобритания (4918) самолет (3588) внешняя разведка (373)


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Топ комментарии
+16
Те що збили молодці, а оте що буданови одразу побігли в телевізор хвастаться, з подробицями, оце харить неймовірно...
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20.04.2024 20:20
+15
Су-24 -- ✓
Су-25 -- ✓
Су-34 -- ✓
Су-35 -- ✓
А-50 -- ✓
Іл-22 -- ✓
Ту-22М -- ✓
------
Ту-95 -- ...
Ту-160 -- ...

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20.04.2024 20:32
+9
Не переймайтесь!
Кацапи самі не ідіоти і ТТХ совєцької та іноземної зброї знають чудово

Нашим ППО Слава!
Збиття неімоверне !
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20.04.2024 20:34
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Правила форума Совет форумчан
Те що збили молодці, а оте що буданови одразу побігли в телевізор хвастаться, з подробицями, оце харить неймовірно...
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20.04.2024 20:20 Ответить
Не переймайтесь!
Кацапи самі не ідіоти і ТТХ совєцької та іноземної зброї знають чудово

Нашим ППО Слава!
Збиття неімоверне !
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20.04.2024 20:34 Ответить
Знать-то вони знають Але й наші на місці не стоять Заявлені по ТТХ дані по дальності менші ніж та відстань на якій "дістали" Ту-22 Можливо наші інженери покращили дані за рахунок зміни складу пального? Змогли ж модернізувать 220 мм снаряди РСЗВ по точності?
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20.04.2024 22:44 Ответить
І британська розвідка "на підхваті"...
"Without publicity there is no prosperity."
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20.04.2024 20:37 Ответить
дякуючи ЗСУ, вже не дуже хто і звертає увагу на збиття тих кацапошмідтів,
стратегошмідт то чи так собі лайно...
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20.04.2024 20:24 Ответить
та й ти вже не торт... якісь каменти кволі
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20.04.2024 20:36 Ответить
не куштуй і відповзай...
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20.04.2024 20:43 Ответить
візьму як гуманітарку для пенсіонерів.
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20.04.2024 20:54 Ответить
Су-24 -- ✓
Су-25 -- ✓
Су-34 -- ✓
Су-35 -- ✓
А-50 -- ✓
Іл-22 -- ✓
Ту-22М -- ✓
------
Ту-95 -- ...
Ту-160 -- ...

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20.04.2024 20:32 Ответить
ще не вечір. Слава ЗСУ! Слава Українським ППО!
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20.04.2024 20:42 Ответить
Слава Українським Захисникам Неба! 💙💛

І, користуючись нагодою -- велика подяка інженерам Diehl 🇩🇪, які неподалік. Їх техніка теж захищає небо України.
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20.04.2024 20:52 Ответить
ІЛ-96 - …
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21.04.2024 09:53 Ответить
Це взагалі вперше в історії коли збили стратегічний бомбардувальник.
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20.04.2024 20:34 Ответить
В другу світову їх збивали сотнями. Ну і над Грузією в 2008 теж збили.
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20.04.2024 20:36 Ответить
Також під час війни у В'єтнамі було збито близько 16 B-52
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20.04.2024 21:43 Ответить
Ну як...пошкодили, коли сів на аеродром. Ну то таке.Головне їх стало менше
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20.04.2024 22:38 Ответить
В Грузуї збили за рахунок самовпевненості кацапів - вони не чекали що у грузинів "Буки" виявляться у робочому стані Та ще й на кілька тисяч метрів вище рівня моря
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20.04.2024 22:50 Ответить
він має бути в супроводі пісец якої групи "перехватчиків"
як казав арестович про розмінований південь???
а праібалі!!!
мабудь так і тут, але вже про підарів...
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20.04.2024 20:41 Ответить
Як виявилось - арєстович рідкісне гімно, яке з кацапами спокійно під час війни в десна лупиться. Але дебіли продовжують щось пам'ятати з його висловів і сприймати ті вислови як правду...
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20.04.2024 21:01 Ответить
Грузія. 2008 р.
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20.04.2024 20:52 Ответить
Вірно. 1 збито, один пошкоджено фактично на аеродромі
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20.04.2024 22:40 Ответить
Ту22м3 не стратегічний бомбардувальник.
Стратегічні то ту 160 та ту95
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20.04.2024 21:53 Ответить
Туполев Ту-22М кодовое название НАТО: Backfire ) - https://en.wikipedia.org/wiki/Supersonic сверхзвуковой стратегический и морской ударный https://en.wikipedia.org/wiki/Bomber бомбардировщик дальнего действия с крылом изменяемой стреловидности

https://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-22M
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20.04.2024 23:38 Ответить
А де Бурба? Стільки знакових подій, а від нього жодного коменту. Він що теж визнаний ВКЛ не придатним чи нема чого сказати? А як Шустра на шоу співав, аж сльози текли.
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20.04.2024 20:35 Ответить
то клепайте с200 с300, збивайте...
нєкуй принижуватися, дайте, дайте, дайте...
представники президента в областя не бачать що гроші річкою течуть на всяку куйню???? грошей на власне виробництво, море!!!
на дрони, море!!!!
на приціли, ночніки, на росхідники. море
на позашляховики, море!!!! *****.
а скерувати їх нема кому бо всі, ****, в долі!!!!
і лиш коли журналісти, не прокурори, мусара, сбу чи дбр, а журналісти не тикнуть іблом в схему,
ніхто нікуя не бачить.
в м. Ладижин, не стало менше не те що на клумбу, на квітку, *****.
як кралили підари бордюри, 2 -3 раза в рік, так і тепер
на сране бомбосховище в ВЖЕ, *****, шотовому підвалі, 70, **** лямів!!!
а головне що ніхто, нікуя, не видів, як кажуть западенці
проект 1м200к, як ВАМ??? разом до перемоги????? чи куда????
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20.04.2024 20:38 Ответить
у нас по моему нет возможности производить эти комплексы их производили только в расее да и с- 200 старый как гамно мамонта смыл их производить да и с - 300 по новизне тоже не торт
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20.04.2024 20:48 Ответить
я це розумію, пане Сергій але,
з таким постачанням зброї "партнерами" якби ми в найближчий час не воювали
проти ***** власними гладкостволами...
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20.04.2024 20:56 Ответить
Пане Юрій,якщо в людини є мисливська гвинтівка,вона має шанс вижити і здобути трофейний автомат.Якщо в неї є трофейний автомат,то вже можна напасти з кумом на якийсь патруль,і розжитись ще на пару,і на РПГ,гранати,кулемет,і т.п.Дід в Бучі отримав в ТРО РПГ і декілька гранат,і зупинив кацапів на Вокзальній!Та й техніки напалив немало,і дав час хлопцям на Жирафі підготуватись!Хоча я прекрасно розумію що нинішні технології не дають багато шансів на партизанську війну,але легкої прогулянки в них вже не буде
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21.04.2024 05:21 Ответить
і головна задача ОПи після втечі орків від Києва була, забрати назад ту зброю яку видавали коли всі вони оісралися..
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21.04.2024 09:33 Ответить
Немає виробництва С-200 "з нуля". Навіть ракети ми не виробляємо. Є тільки модернізація ПУ, ракет та керування. Причому щось мені підказує, що ЗСУ зараз пуляє зовсім не українськими С-200, а якраз модернізованими від союзників.
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20.04.2024 21:04 Ответить
Ту-22 приблизно в Росії є 60 штук. Невідомо, скільки з них зараз у справному стані.

Ту-95 є 42.
Ту-160 - 17 штук.
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20.04.2024 20:39 Ответить
у більш-менш льотнопригодному стані - десь біля 37 бортів.
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20.04.2024 21:01 Ответить
Британці говорять про щонайменше сотню, а у нас стверджують, що вже знищили аж 349 рашистських літаків. Щось дуже велика різниця в підрахунку виходить - хтось явно бреше.
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20.04.2024 20:44 Ответить
Я навіть здогадуюсь хто.
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20.04.2024 20:52 Ответить
Британці попугайничають виключно даними з відкритих джерел типу oryx, в яких зібрано фото-відео-підтверджень на 110 засрашинських літаків.

Всі ті масові завали літаків в чорнобаївках, луганськах, бердянськах, новофедорівках тощо, про які є супутникові підтвердження - в базах типу oryx не фіксуються. Там взагалі якась дивна політика "обліку" - без проблем фіксуються втрати, про які ... ТАСС пише. Бо вони засрашку не сприймають як реального агресора, а до України та нашої боротьби відносяться як до "чергова недолуга колонія негрів вирішила справжніх білих господарів скинути"...
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20.04.2024 21:10 Ответить
Збігай на окуповану територію та покопирсайся в згарищах, хто тобі заважає? От коли принесеш по жменці болтів або доведеш, що ніяких збиттів не було - кукарікай собі, а до тих пір - ти провокатор кінчений. Така от система координат...
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20.04.2024 21:12 Ответить
Можливо с200 використана в якості першої ступені якоїсь ******** ракети. С200 300км. + ******* ракета 150 км. = 450км.
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20.04.2024 21:03 Ответить
Штатні ракети 5В25В/5В28М для С-200 ще за совка були призначені для враження цілей на дальності 300 км.

Модернізацією комплексів С-200 займалися не тільки в засрашці чи Україні, але і в країнах ЄС, наприклад (навіть в Німеччині після об'єднання залишилось 4 дивізіони комплексів С-200, а це, для комплексу "Вега", - 24 пускових установки, 48 машин заряджання, 4 радари, 4 машини управління. Загалом - 72 ракети тільки штатно на машинах і невідома кількість ракет на складах).

Тож дуже не дивно буде, коли після війни з'явиться новина "така-то країна в 2023 році надала таємно Україні модернізовані ракети для пускових С-200 та ******* комплекси керування, які дозволяли такі ЗУР наводити та вести до 450 кілометрів".
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20.04.2024 21:23 Ответить
???? 100 літаків?? а от генштаб переконує що збили десь 360...чому така велика розбіжність,що це за кумедія?
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20.04.2024 21:29 Ответить
Знищено , а не збито 348 літаків.
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20.04.2024 21:38 Ответить
Хтось взагалі збивав стратегічний бомбардувальник, крім стелса в Сербії?
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20.04.2024 21:40 Ответить
Тебе в гуглах забанили?
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21.04.2024 11:27 Ответить
Я розачарувався в Гуглі.
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21.04.2024 13:05 Ответить
 
 