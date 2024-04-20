Британская разведка проанализировала сбивание российского стратегического бомбардировщика: РФ уже потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов

Сбитие российского военного самолета Ту-22М3 стало первым случаем, когда украинская система противовоздушной обороны сбила стратегический бомбардировщик.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В разведке Соединенного Королевства отметили, что сообщения о применении ракеты С-200 для сбивания Ту-22М3 почти наверняка правдивы, и что это была очередная успешная украинская атака по военно-воздушным силам РФ.

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Эксперты добавили, что аналогичная система, вероятно, была использована и для сбивания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 23 февраля этого года.

"Это первый случай сбивания стратегического бомбардировщика системами противовоздушной обороны Украины. По всей вероятности, на сегодняшний день Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов", - подытожили аналитики британской разведки.

Напомним, что согласно информации ГУР, Ту-22М3, который в ночь на 19 апреля атаковал Украину, сбили на расстоянии около 300 километров от украинской границы с помощью ЗРК С-200. Сбитый вражеский самолет упал в Ставропольском крае РФ. Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что ВСУ сбили российский бомбардировщик Ту-22М3.