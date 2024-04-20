Британська розвідка проаналізувала збиття російського стратегічного бомбардувальника: РФ вже втратила щонайменше 100 бойових літаків

Збиття російського військового літака Ту-22М3 стало першим випадком, коли українська система протиповітряної оборони збила стратегічний бомбардувальник.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У розвідці Сполученого Королівства зазначили, що повідомлення про застосування ракети С-200 для збиття Ту-22М3 є майже напевно правдивими, і що це була чергова успішна українська атака по військово-повітряним силам РФ.

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Експерти додали, що аналогічна система, ймовірно, була використана і для збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 23 лютого цього року.

"Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника системами протиповітряної оборони України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", – підсумували аналітики британської розвідки.

Нагадаємо, що згідно з інформацією ГУР, Ту-22М3, який у ніч проти 19 квітня атакував Україну, збили на відстані близько 300 кілометрів від українського кордону за допомогою ЗРК С-200. Збитий ворожий літак впав у Ставропольському краї РФ. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що ЗСУ збили російський бомбардувальник Ту-22М3.