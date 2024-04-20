Британська розвідка проаналізувала збиття російського стратегічного бомбардувальника: РФ вже втратила щонайменше 100 бойових літаків
Збиття російського військового літака Ту-22М3 стало першим випадком, коли українська система протиповітряної оборони збила стратегічний бомбардувальник.
Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У розвідці Сполученого Королівства зазначили, що повідомлення про застосування ракети С-200 для збиття Ту-22М3 є майже напевно правдивими, і що це була чергова успішна українська атака по військово-повітряним силам РФ.
Експерти додали, що аналогічна система, ймовірно, була використана і для збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 23 лютого цього року.
"Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника системами протиповітряної оборони України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", – підсумували аналітики британської розвідки.
Нагадаємо, що згідно з інформацією ГУР, Ту-22М3, який у ніч проти 19 квітня атакував Україну, збили на відстані близько 300 кілометрів від українського кордону за допомогою ЗРК С-200. Збитий ворожий літак впав у Ставропольському краї РФ. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що ЗСУ збили російський бомбардувальник Ту-22М3.
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Кацапи самі не ідіоти і ТТХ совєцької та іноземної зброї знають чудово
Нашим ППО Слава!
Збиття неімоверне !
"Without publicity there is no prosperity."
стратегошмідт то чи так собі лайно...
Су-25 -- ✓
Су-34 -- ✓
Су-35 -- ✓
А-50 -- ✓
Іл-22 -- ✓
Ту-22М -- ✓
------
Ту-95 -- ...
Ту-160 -- ...
І, користуючись нагодою -- велика подяка інженерам Diehl 🇩🇪, які неподалік. Їх техніка теж захищає небо України.
як казав арестович про розмінований південь???
а праібалі!!!
мабудь так і тут, але вже про підарів...
Стратегічні то ту 160 та ту95
https://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-22M
нєкуй принижуватися, дайте, дайте, дайте...
представники президента в областя не бачать що гроші річкою течуть на всяку куйню???? грошей на власне виробництво, море!!!
на дрони, море!!!!
на приціли, ночніки, на росхідники. море
на позашляховики, море!!!! *****.
а скерувати їх нема кому бо всі, ****, в долі!!!!
і лиш коли журналісти, не прокурори, мусара, сбу чи дбр, а журналісти не тикнуть іблом в схему,
ніхто нікуя не бачить.
в м. Ладижин, не стало менше не те що на клумбу, на квітку, *****.
як кралили підари бордюри, 2 -3 раза в рік, так і тепер
на сране бомбосховище в ВЖЕ, *****, шотовому підвалі, 70, **** лямів!!!
а головне що ніхто, нікуя, не видів, як кажуть западенці
проект 1м200к, як ВАМ??? разом до перемоги????? чи куда????
з таким постачанням зброї "партнерами" якби ми в найближчий час не воювали
проти ***** власними гладкостволами...
Ту-95 є 42.
Ту-160 - 17 штук.
Всі ті масові завали літаків в чорнобаївках, луганськах, бердянськах, новофедорівках тощо, про які є супутникові підтвердження - в базах типу oryx не фіксуються. Там взагалі якась дивна політика "обліку" - без проблем фіксуються втрати, про які ... ТАСС пише. Бо вони засрашку не сприймають як реального агресора, а до України та нашої боротьби відносяться як до "чергова недолуга колонія негрів вирішила справжніх білих господарів скинути"...
Модернізацією комплексів С-200 займалися не тільки в засрашці чи Україні, але і в країнах ЄС, наприклад (навіть в Німеччині після об'єднання залишилось 4 дивізіони комплексів С-200, а це, для комплексу "Вега", - 24 пускових установки, 48 машин заряджання, 4 радари, 4 машини управління. Загалом - 72 ракети тільки штатно на машинах і невідома кількість ракет на складах).
Тож дуже не дивно буде, коли після війни з'явиться новина "така-то країна в 2023 році надала таємно Україні модернізовані ракети для пускових С-200 та ******* комплекси керування, які дозволяли такі ЗУР наводити та вести до 450 кілометрів".