На Кировоградщине произошло масштабное отключение света из-за непогоды
16 населенных пунктов Кировоградской области остались без света.
Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Из-за непогоды в Кировоградской области сработала автоматическая система защиты линий электропередач. Без света - 16 населенных пунктов. Бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Райкович отметил, что синоптики сегодня предупредили о значительных порывах ветра.
"При сильном ветре избегайте пребывания рядом с большими деревьями, не паркуйте под ними автотранспорт. Лучше держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Будьте бдительны и берегите себя!" – призвал руководитель Кировоградщины.
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