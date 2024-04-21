На Кіровоградщині сталося масштабне відключення світла через негоду

16 населених пунктів Кіровоградської області лишилися без світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградській ОВА Андрій Райкович.

"Через негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач. Без світла – 16 населених пунктів. Бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Райкович зазначив, що синоптики сьогодні попередили про значні пориви вітру.

"Під час сильного вітру уникайте перебування поруч із великими деревами, не паркуйте під ними автотранспорт. Краще триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Будьте пильними та бережіть себе!" – закликав очільник Кіровоградщини.

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