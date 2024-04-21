Чешский евродепутат Главачек пытался остановить действующее соглашение о свободной торговле Украины с ЕС, - Politico

Соратник экспремьер-министра Чехии Андрея Бабиша, евродепутат Мартин Главачек выступил с поправками к действующему соглашению о свободной торговле Украины с ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что эти поправки препятствуют расширению доступа украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. Депутат говорит, что хочет защитить европейских фермеров.

Главачек также пытается получить поддержку от коллег-парламентариев по этому вопросу. Во вторник, 23 апреля, состоится запланированное голосование Европарламента в Страсбурге, на котором депутаты в ускоренной процедуре продолжат действующее соглашение о свободной торговле с Украиной. Именно перед этим событием Мартин Главачек решил выдвинуть свои предложения.

Европарламент обсудит поправки к документу, предложенные чешским депутатом. Если они получат поддержку, процесс рассмотрения продления соглашения, который истекает 5 июня, может быть остановлен, поскольку вскоре парламентарии пойдут на каникулы перед предстоящими выборами нового состава ЕП.

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