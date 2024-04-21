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Чешский евродепутат Главачек пытался остановить действующее соглашение о свободной торговле Украины с ЕС, - Politico

європарламент

Соратник экспремьер-министра Чехии Андрея Бабиша, евродепутат Мартин Главачек выступил с поправками к действующему соглашению о свободной торговле Украины с ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что эти поправки препятствуют расширению доступа украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. Депутат говорит, что хочет защитить европейских фермеров.

Главачек также пытается получить поддержку от коллег-парламентариев по этому вопросу. Во вторник, 23 апреля, состоится запланированное голосование Европарламента в Страсбурге, на котором депутаты в ускоренной процедуре продолжат действующее соглашение о свободной торговле с Украиной. Именно перед этим событием Мартин Главачек решил выдвинуть свои предложения.

Европарламент обсудит поправки к документу, предложенные чешским депутатом. Если они получат поддержку, процесс рассмотрения продления соглашения, который истекает 5 июня, может быть остановлен, поскольку вскоре парламентарии пойдут на каникулы перед предстоящими выборами нового состава ЕП.

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Автор: 

Европарламент (1795) соглашение (1301) торговля (952)


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Топ комментарии
+13
Трясця. скільки бабла московія злила у Європу !!! То там, то тут з'являються "будяки" !
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21.04.2024 12:25
+6
Достатньо було такому ідіотові підсунути якусь проститутку та фото наробити , всього і грошей (( Невже ви думаєте що всі лизуни кацапії гроші мільйонами загрібають ? Простий приклад-зрадники України , що здають кацапні координати , або за сотню гривень , або і без неї .
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21.04.2024 12:37
+3
Ще одна *уйловська ''канцерва'' відкрилася
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21.04.2024 13:02
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Трясця. скільки бабла московія злила у Європу !!! То там, то тут з'являються "будяки" !
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21.04.2024 12:25 Ответить
Достатньо було такому ідіотові підсунути якусь проститутку та фото наробити , всього і грошей (( Невже ви думаєте що всі лизуни кацапії гроші мільйонами загрібають ? Простий приклад-зрадники України , що здають кацапні координати , або за сотню гривень , або і без неї .
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21.04.2024 12:37 Ответить
Я про кількість будяків. Таку кількість міг тільки бюджет срср витримати.
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21.04.2024 12:53 Ответить
"Таку кількість міг тільки бюджет срср витримати." Ті хто підписав згоду на співробітництво більш за все не обходилися у "щось" , час такий був , хтось за ідею , хтось за можливість з'їздити до "проклятих капіталістів" , хтось щоб сусідам насолити , а шантажувати можуть тепер навіть онуків. Це зрідні храу шмеркель - подивіться як вона живе - там грошима підкупними не пахне , а зробила для кацапні - мільярдів оплатити не вистачить ((
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21.04.2024 13:03 Ответить
Кажуть, Меркель полковник КГБ. Навіть генерала не дали. Просто ідейна фрау.
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21.04.2024 14:16 Ответить
А сусід погодився на співробітництво..(тільки не сміятись) ...щоб поїхати на Ямал...
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21.04.2024 22:19 Ответить
кожному своє (( правда сусіда на ямал відтарабанили завдяки іншому сусідові , що умів оперу писати .
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21.04.2024 22:58 Ответить
P.S. Я цим ніколи не цікавився - невже справді європейці працювали на півночі совка ?
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21.04.2024 23:03 Ответить
Скоріш там були інші заохочення...А для наших отакі пропощиції..і аогоджувались
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21.04.2024 23:16 Ответить
Ну заохочення різні були .... мій батько десь у 55-му минулого століття на п'яну голову , сидячи вечором з двома "товаришами" , ляпнув : "давайте вип'ємо за Бандеру " , посеред ночі збудили і запропонували бігти до райцентру заяву писати про вступ до кпсс щоб не сісти . Заохотився ... у табори не сильно хотілося (( . І це Волинська область , бандерівський край )).
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21.04.2024 23:25 Ответить
Не передбачила наша влада такий поворот коли підписували асоціацію з ЄС. Воно й зрозуміло, якби не підписали, пішли б слідом за Яником. А так хотілося і бути біля керма і сподобатися всім.
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21.04.2024 12:33 Ответить
Ще одна *уйловська ''канцерва'' відкрилася
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21.04.2024 13:02 Ответить
Можливо і так, але всприймаєте все трохи бінарно. Вони простор не хочуть допускати більш перспективного та дешевого конкурента на ринки збуту. Це може бути не тільки тому що москалі грошей насипали.
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21.04.2024 13:39 Ответить
Чому ж раніше, до війни пускали без проблем?
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21.04.2024 13:47 Ответить
Пускали таки без проблем, але були певні обмеження імпорту на кожний артикул окремо. А зараз згідно з рішенням єврокомісії всі обмеження зняті. Це й викликає незадоволення країн Сїідної Європи с/г виробництво в яких більш коштовне та дотаційне з боку ЄС.
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21.04.2024 22:37 Ответить
Ну то наші знали ті обмеження раз отаких конфліктів не було..
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21.04.2024 23:20 Ответить
Агентура ФСБ палиться. Хтось, принаймні в Україні, веде реєстр цих паскуди? Надіюсь в СБУ є якийсь відділ...
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21.04.2024 13:33 Ответить
Схоже, це муділо на зарплаті у польських муділ, яким українська агропродукція у ЄС дуже сильно заважає демпінгувати
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21.04.2024 13:53 Ответить
Просто нагадаю нещодавний кейс, коли прем'єр польщі - туск поїхав на зустріч з шольцем і макроном. Після цієї зустрічі макрон єдиний (!) президент у ЄС (не рахуючи польського), який почав виступати за тотальну заборону на ввезення української агропродукції у ЄС.
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21.04.2024 13:56 Ответить
Німці (в основному) - імпортери продовольства Свого власного їм не встачає А поляки, якщо не можуть стать монополістами в експорті продовольства в Німеччину - то хочуть стать хоч посередниками між німцями та нами Це - одна з основних причин отого "шарварку" з блокадою кордонів та транзитом продовольства Тобто поляки хочуть мать свій власний "окраєць хліба з маслом", у цьому питанні У французів теж може буть свій власний інтерес - зокрема в поставках до Європи тих продуктів, які конкурують з французськими (зернові, олійні культури , продукти виноробства) Бо вони у нас дешевші
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21.04.2024 14:36 Ответить
Кремлівська партитура була в дії. Такер вояжував в Кремлі, Орбан скочив до Трампа у Флориду, привіз "благую вєсть". А тут рушники безславно вискочили і Трамп здав взад. Дуда поїхав до старого друга пересвідчитись " в нєрушимості" але Донні притих. Ну а Бабішу не було куди діватись - запустив поправку.
До речі, багаторічний перший помічник прокремлівського Земана учився разом в Академії ще КГБ в одній групі з Якуніним, головного у х....по Європі, по слухам, так звана школа Якуніна по ВІПам розташована в Будапешті. Якунін ще в часи Горбачова був резидентом ПГУ в НьюЙорку.
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21.04.2024 14:31 Ответить
треба зробити щоб він зник.
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21.04.2024 15:42 Ответить
 
 