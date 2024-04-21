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В Минобороны утвердили основные принципы информационной и кибербезопасности

кібербезпека

Министерство обороны Украины приняло приказ об утверждении основных принципов информационной безопасности и кибербезопасности в информационно-коммуникационных системах.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, теперь все системы, сервисы, приложения и цифровые инструменты Министерства обороны будут иметь единые, четко определенные правила кибербезопасности. Правила будут учитывать лучшие подходы НАТО и международные стандарты.

"Во время постоянных кибератак врага мы должны уделять особое внимание кибербезопасности. Меры по кибербезопасности должны быть системными и постоянно совершенствоваться. Поэтому новая политика предусматривает систематический пересмотр и обновление требований Министерства в сфере кибербезопасности", - подчеркнула заместитель министра обороны по цифровизации, цифровым трансформациям и цифровому развитию Екатерина Черногоренко.

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