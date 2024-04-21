У Міноборони затвердили основні засади інформаційної та кібербезпеки

Міністерство оборони України ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Правила враховуватимуть найкращі підходи НАТО та міжнародні стандарти.

"Під час постійних кібератак ворога ми маємо приділяти особливу увагу кібербезпеці. Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки", - наголосила заступниця міністра оборони з цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

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