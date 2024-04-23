Польща та США обговорюють зміцнення східного флангу НАТО

Минобороны и МИД Польши провели переговоры с Госдепом США, во время которых речь шла об укреплении восточного фланга НАТО.

Об этом сообщило во вторник агентство PAP, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заместители глав министерства национальной обороны и министерства иностранных дел Павел Залевский и Роберт Купецкий приняли участие в 15-й встрече польско-американского стратегического диалога в Госдепартаменте. Обсуждаемые темы предусматривали: укрепление восточного фланга НАТО и энергетического сотрудничества стран", - говорится в сообщении.

Согласно совместному заявлению правительств двух стран, обнародованному Госдепартаментом, среди обсуждаемых тем было размещение войск на восточном фланге НАТО и дальнейшее развитие возможностей и сил, которые укрепят оперативную совместимость, боеготовность и модернизацию НАТО. Обе стороны также подтвердили свою готовность усилить фактор обороны и сдерживания НАТО, особенно в условиях недавних нарушений воздушного пространства, а также готовность усилить сотрудничество между оборонными отраслями. Обсуждали также июльский саммит НАТО в Вашингтоне", - добавили там.

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С американской стороны принимающей стороной был советник государственного секретаря США Дерек Шолле. В переговорах также приняли участие представители министерств обороны, торговли и энергетики США. Участники договорились организовать следующий, 16-й, раунд диалога в следующем году в Варшаве.