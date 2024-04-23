Польща та США обговорюють зміцнення східного флангу НАТО

Міноборони і МЗС Польщі провели переговори з Держдепом США, під чай яких йшлося про зміцнення східного флангу НАТО.

Про це повідомило у вівторок агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заступники голів міністерства національної оборони і міністерства закордонних справ Павел Залевський і Роберт Купецький узяли участь у 15-й зустрічі польсько-американського стратегічного діалогу в Держдепартаменті. Обговорювані теми передбачали: зміцнення східного флангу НАТО та енергетичної співпраці країн", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі спільною заявою урядів двох країн, оприлюдненою Держдепартаментом, серед тем, які обговорювали, було розміщення військ на східному фланзі НАТО і подальший розвиток можливостей і сил, які зміцнять оперативну сумісність, боєготовність і модернізацію НАТО. Обидві сторони також підтвердили свою готовність посилити фактор оборони і стримування НАТО, особливо в умовах нещодавніх порушень повітряного простору, а також посилити співпрацю між оборонними галузями. Обговорювали також липневий саміт НАТО у Вашингтоні", - додали там.

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З американського боку приймаючою стороною був радник державного секретаря США Дерек Шолле. У переговорах також взяли участь представники міністерств оборони, торгівлі та енергетики США. Учасники домовилися організувати наступний, 16-й раунд діалогу наступного року у Варшаві.