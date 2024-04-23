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Рада рассмотрит увольнение 7 членов Счетной палаты, - Железняк

палата,рахункова

Парламент рассмотрит вопрос об увольнении семи членов Счетной палаты в связи с истечением сроков их полномочий.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо увольнения одного члена Счетной палаты будет сразу увольнение 7-ми в связи с истечением срока полномочий (15 марта 2024 года): это Богун, Дидык, Невидомый, Иванова, Огонь, Яремчук и Майснер. Соответствующее решение принял бюджетный Комитет сегодня, и еще должна проголосовать Рада. За – 28", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, в Счетной палате останется пять членов, она все еще сможет принимать решение.

"Здесь напомню, что реформа Счетной ооочень вероятно будет проходить на условиях и под деньги США…и не только. P.S. Согласно закону: "срок полномочий членов Счетной палаты составляет 6 лет. Один и тот же человек не может занимать такую должность более двух сроков", - добавил Железняк.

Также читайте: Рада назначила подругу Зеленского главой Счетной палаты

Автор: 

ВР (29226) увольнение (2673) Счетная палата (170) Железняк Ярослав (420)


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ну прям не рада, а хоробра портняшка! аж сімох одним ударом! бо у інших 7ох нових онуки помирають, барахла просють.
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23.04.2024 11:37 Ответить
Цікаво, якраз йде аудит апарату ВР...
І тут такий поспіх, як під пургеном...
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23.04.2024 11:39 Ответить
Тіки разом з беніной шлюхою смаглюк.
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23.04.2024 12:12 Ответить
Вот ЭТИ ВСЕ МЕРЗОСТИ ,что сейчас захватили ВР и штампуют антиконституционные законы,должны быть ПОСАЖЕНЫ ,т.к захват законодательного органа ,вообще-то наказуем? Хотя о чём это я? Это в нормальной стране наказуемо.а в СОМАЛИ В звиринце Дермака можно ВСЕ
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23.04.2024 12:33 Ответить
А хто його захватив?Це було обрано на виборах у верховну раду у 2019 році мудрими громадянами України.
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23.04.2024 12:42 Ответить
и назначит хуже
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23.04.2024 12:49 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання.
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23.04.2024 12:54 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1782686776026374224 2 ч

Готують безпрєдєл
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23.04.2024 14:06 Ответить
 
 