Рада рассмотрит увольнение 7 членов Счетной палаты, - Железняк
Парламент рассмотрит вопрос об увольнении семи членов Счетной палаты в связи с истечением сроков их полномочий.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Вместо увольнения одного члена Счетной палаты будет сразу увольнение 7-ми в связи с истечением срока полномочий (15 марта 2024 года): это Богун, Дидык, Невидомый, Иванова, Огонь, Яремчук и Майснер. Соответствующее решение принял бюджетный Комитет сегодня, и еще должна проголосовать Рада. За – 28", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, в Счетной палате останется пять членов, она все еще сможет принимать решение.
"Здесь напомню, что реформа Счетной ооочень вероятно будет проходить на условиях и под деньги США…и не только. P.S. Согласно закону: "срок полномочий членов Счетной палаты составляет 6 лет. Один и тот же человек не может занимать такую должность более двух сроков", - добавил Железняк.
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І тут такий поспіх, як під пургеном...
@tZEinform
Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання.
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1782686776026374224 2 ч
Готують безпрєдєл