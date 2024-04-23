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Новини
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Рада розгляне звільнення 7 членів Рахункової палати, - Железняк

палата,рахункова

Парламент розгляне питання щодо звільнення семи членів Рахункової палати у зв’язку із закінченням термінів їхніх повноважень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Замість звільнення одного члена Рахункової палати буде одразу звільнення 7-ми через закінчення строку повноважень (15 березня 2024 року): Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер. Відповідне рішення прийняв бюджетний Комітет сьогодні і ще має проголосувати Рада. За - 28", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами нардепа, у Рахунковій палаті залишиться 5 членів, вона все ще зможе ухвалювати рішення.

"Тут нагадаю, що реформа Рахункової дуууже ймовірно буде в умовах під гроші США…і не тільки. P.S. Згідно з законом: "строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років. Одна і та сама особа не може обіймати таку посаду понад два строки", - додав Железняк.

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Автор: 

ВР (14941) звільнення (2666) Рахункова палата (280) Железняк Ярослав (549)


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ну прям не рада, а хоробра портняшка! аж сімох одним ударом! бо у інших 7ох нових онуки помирають, барахла просють.
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23.04.2024 11:37 Відповісти
Цікаво, якраз йде аудит апарату ВР...
І тут такий поспіх, як під пургеном...
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23.04.2024 11:39 Відповісти
Тіки разом з беніной шлюхою смаглюк.
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23.04.2024 12:12 Відповісти
Вот ЭТИ ВСЕ МЕРЗОСТИ ,что сейчас захватили ВР и штампуют антиконституционные законы,должны быть ПОСАЖЕНЫ ,т.к захват законодательного органа ,вообще-то наказуем? Хотя о чём это я? Это в нормальной стране наказуемо.а в СОМАЛИ В звиринце Дермака можно ВСЕ
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23.04.2024 12:33 Відповісти
А хто його захватив?Це було обрано на виборах у верховну раду у 2019 році мудрими громадянами України.
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23.04.2024 12:42 Відповісти
и назначит хуже
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23.04.2024 12:49 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання.
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23.04.2024 12:54 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1782686776026374224 2 ч

Готують безпрєдєл
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23.04.2024 14:06 Відповісти
 
 