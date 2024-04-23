Рада розгляне звільнення 7 членів Рахункової палати, - Железняк

Парламент розгляне питання щодо звільнення семи членів Рахункової палати у зв’язку із закінченням термінів їхніх повноважень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Замість звільнення одного члена Рахункової палати буде одразу звільнення 7-ми через закінчення строку повноважень (15 березня 2024 року): Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер. Відповідне рішення прийняв бюджетний Комітет сьогодні і ще має проголосувати Рада. За - 28", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами нардепа, у Рахунковій палаті залишиться 5 членів, вона все ще зможе ухвалювати рішення.

"Тут нагадаю, що реформа Рахункової дуууже ймовірно буде в умовах під гроші США…і не тільки. P.S. Згідно з законом: "строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років. Одна і та сама особа не може обіймати таку посаду понад два строки", - додав Железняк.

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