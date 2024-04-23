Рада розгляне звільнення 7 членів Рахункової палати, - Железняк
Парламент розгляне питання щодо звільнення семи членів Рахункової палати у зв’язку із закінченням термінів їхніх повноважень.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Замість звільнення одного члена Рахункової палати буде одразу звільнення 7-ми через закінчення строку повноважень (15 березня 2024 року): Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер. Відповідне рішення прийняв бюджетний Комітет сьогодні і ще має проголосувати Рада. За - 28", - йдеться в повідомленні.
Так, за словами нардепа, у Рахунковій палаті залишиться 5 членів, вона все ще зможе ухвалювати рішення.
"Тут нагадаю, що реформа Рахункової дуууже ймовірно буде в умовах під гроші США…і не тільки. P.S. Згідно з законом: "строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років. Одна і та сама особа не може обіймати таку посаду понад два строки", - додав Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І тут такий поспіх, як під пургеном...
@tZEinform
Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання.
@RudijLis
·
https://twitter.com/RudijLis/status/1782686776026374224 2 ч
Готують безпрєдєл