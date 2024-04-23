Зеленский отметил государственными наградами 718 защитников Украины, из них 228 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 718 военных, 228 из них – посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №236/2024, №237/2024 и №238/2024 обнародованы на официальном сайте президента.

Согласно документам, награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное выполнение воинского долга.

Так, указом №236/2024 награждены 170 защитников орденами Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого и "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".

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Указом №237/2024 награждены 303 военнослужащих, 141 из них - посмертно. Им присвоены ордена Богдана Хмельницкого и "За мужність", медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".

Указом №238/2024 награждены 245 военных, 87 из них - посмертно. В частности, один из защитников награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест бойових заслуг". Остальным присвоены ордена Богдана Хмельницкого и "За мужність", медали "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".

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