Рада упростит торговлю подержанными автомобилями

Верховная Рада приняла за основу поддержанный законопроект №9083, освобождающий предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей транспортными средствами, от перерегистрации на себя подержанных автомобилей.

"Наконец-то принят за основу наш законопроект №9083 – усовершенствование порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД", – сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предлагает предоставить возможность субъектам хозяйствования, занимающимся оптовой и розничной торговлей автотранспорта выкупать и реализовывать транспортные средства как товар, без постановки их на учет в СЦ МВД и ТЦК, пишет ЭП.

"На сегодняшний день организации, осуществляющие торговлю подержанными ТС, при выкупе автомобиля с целью его дальнейшей перепродажи обязаны учитывать его не как товар, а как основное средство для собственного использования", - отметили в ассоциации "Укравтопром".

Ранее сообщалось, что наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек за первые три месяца 2024 года продемонстрировали: Львовская область (6638 авто), город Киев (4977) и Киевская область (3635).