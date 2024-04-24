Из-за ракетного удара РФ по Одессе задерживается ряд поездов

После утренней ракетной атаки РФ задерживается ряд поездов в Одессе.

Об этом сообщили в Одесской железной дороге, информирует Цензор.НЕТ.

Задерживаются такие поезда:

№6201 Раздельная - Одесса;

№6401 Колосовка - Одесса;

№6341 Каролино-Бугаз - Одесса;

№6253 Вапнярка - Одесса;

№6403 Мартыновская - Одесса;

№6404 Одесса - Мартыновская;

№6272 Одесса - Балта;

№6304 Каролино-Бугаз - Одесса.

За задержками поездов дальнего следования просим следить по ссылке.

Движение восстановят в ближайшее время.

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