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Новости
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Из-за ракетного удара РФ по Одессе задерживается ряд поездов

вагон,укрзалізниця,потяг

После утренней ракетной атаки РФ задерживается ряд поездов в Одессе.

Об этом сообщили в Одесской железной дороге, информирует Цензор.НЕТ.

Задерживаются такие поезда:

  • №6201 Раздельная - Одесса;
  • №6401 Колосовка - Одесса;
  • №6341 Каролино-Бугаз - Одесса;
  • №6253 Вапнярка - Одесса;
  • №6403 Мартыновская - Одесса;
  • №6404 Одесса - Мартыновская;
  • №6272 Одесса - Балта;
  • №6304 Каролино-Бугаз - Одесса.

За задержками поездов дальнего следования просим следить по ссылке.

Движение восстановят в ближайшее время.

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Автор: 

железная дорога (1411) обстрел (26872) Одесса (7864) поезд (1024) Укрзализныця (2743)


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Це через знеструмлення, наскільки я розумію? Бо ДТЕК раніше повідомляло про пошкодження повітряних ліній електропередач. Тобто електропотяги та електрички не можуть через це рухатися.
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24.04.2024 11:54 Ответить
одесса становится опасным направлением
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24.04.2024 12:22 Ответить
Тут есть ключевое слово, почему задерживаются.
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24.04.2024 13:02 Ответить
 
 