Из-за ракетного удара РФ по Одессе задерживается ряд поездов
После утренней ракетной атаки РФ задерживается ряд поездов в Одессе.
Об этом сообщили в Одесской железной дороге, информирует Цензор.НЕТ.
Задерживаются такие поезда:
- №6201 Раздельная - Одесса;
- №6401 Колосовка - Одесса;
- №6341 Каролино-Бугаз - Одесса;
- №6253 Вапнярка - Одесса;
- №6403 Мартыновская - Одесса;
- №6404 Одесса - Мартыновская;
- №6272 Одесса - Балта;
- №6304 Каролино-Бугаз - Одесса.
За задержками поездов дальнего следования просим следить по ссылке.
Движение восстановят в ближайшее время.
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Randall Flag #387882
показать весь комментарий24.04.2024 11:54 Ответить Мне нравится 0
олаф #589467
показать весь комментарий24.04.2024 12:22 Ответить Мне нравится 0
ZoV KobZona
показать весь комментарий24.04.2024 13:02 Ответить Мне нравится 0
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