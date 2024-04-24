Через ракетний удар РФ по Одесі затримується низка потягів

Після ранкової ракетної атаки РФ затримується низка потягів в Одесі.

Про це повідомили в Одеській залізниці, інформує Цензор.НЕТ.

Затримуються такі потяги:

№6201 Роздільна - Одеса;

№6401 Колосівка - Одеса;

№6341 Кароліно-Бугаз - Одеса;

№6253 Вапнярка - Одеса;

№6403 Мартинівська - Одеса;

№6404 Одеса - Мартинівська;

№6272 Одеса - Балта;

№6304 Кароліно-Бугаз - Одеса.

За затримками поїздів далекого сполучення просимо стежити за посиланням.

Рух відновлять найближчим часом.

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