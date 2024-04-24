Через ракетний удар РФ по Одесі затримується низка потягів
Після ранкової ракетної атаки РФ затримується низка потягів в Одесі.
Про це повідомили в Одеській залізниці, інформує Цензор.НЕТ.
Затримуються такі потяги:
- №6201 Роздільна - Одеса;
- №6401 Колосівка - Одеса;
- №6341 Кароліно-Бугаз - Одеса;
- №6253 Вапнярка - Одеса;
- №6403 Мартинівська - Одеса;
- №6404 Одеса - Мартинівська;
- №6272 Одеса - Балта;
- №6304 Кароліно-Бугаз - Одеса.
За затримками поїздів далекого сполучення просимо стежити за посиланням.
Рух відновлять найближчим часом.
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Randall Flag #387882
показати весь коментар24.04.2024 11:54 Відповісти Мені подобається 0
олаф #589467
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ZoV KobZona
показати весь коментар24.04.2024 13:02 Відповісти Мені подобається 0
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