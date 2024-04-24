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Новини
2 011 3

Через ракетний удар РФ по Одесі затримується низка потягів

вагон,укрзалізниця,потяг

Після ранкової ракетної атаки РФ затримується низка потягів в Одесі.

Про це повідомили в Одеській залізниці, інформує Цензор.НЕТ.

Затримуються такі потяги:

  • №6201 Роздільна - Одеса;
  • №6401 Колосівка - Одеса;
  • №6341 Кароліно-Бугаз - Одеса;
  • №6253 Вапнярка - Одеса;
  • №6403 Мартинівська - Одеса;
  • №6404 Одеса - Мартинівська;
  • №6272 Одеса - Балта;
  • №6304 Кароліно-Бугаз - Одеса.

За затримками поїздів далекого сполучення просимо стежити за посиланням.

Рух відновлять найближчим часом.

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Автор: 

залізниця (1500) обстріл (28196) Одеса (5433) потяг (1965) Укрзалізниця (6821)


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Це через знеструмлення, наскільки я розумію? Бо ДТЕК раніше повідомляло про пошкодження повітряних ліній електропередач. Тобто електропотяги та електрички не можуть через це рухатися.
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24.04.2024 11:54 Відповісти
одесса становится опасным направлением
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24.04.2024 12:22 Відповісти
Тут есть ключевое слово, почему задерживаются.
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24.04.2024 13:02 Відповісти
 
 