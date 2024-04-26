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Новости
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Весь мир должен давить на РФ, чтобы вернуть ЗАЭС под контроль Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что мир должен давить на Россию, чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и годы спустя", - говорится в сообщении.

Президент напомнил, что ЧАЭС была 35 дней в оккупации.

"Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали станцию для развертывания дальнейших военных действий.

Уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира - давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов.

Только это будет гарантировать, что мир не испытает новых радиационных катастроф - именно того, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС. Помним силу и преданность людей, которые спасали жизни в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизнь сейчас", - добавил он.

Читайте: Ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой, однако в последние дни атаки беспилотников на станцию прекратились, - Гросси

Автор: 

Зеленский (20210) ЧАЭС (566) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+16
Нужно было не сдавать. Вот так вот теперь платит Украина и ее народ за твои гребанные шатлы.
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26.04.2024 10:28
+8
Це виплітає той, хто дав команду розмінувати Чонгар і не дав команду замінувати всі підступи до неї !?
Скоро будемо тиснути на тебе, щоб склав компанію Бєні в камері....
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26.04.2024 10:32
+7
Який поганий весь світ, що погано тисне на кацапів, щоб ті віддаали ЗАЕС, а Володя Херпіду дуже хороший і ніхто на нього не тисне за те, що запустив туди кацапів, розмінувавши Чонгар, так вівці 73%?
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26.04.2024 10:40
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Нужно было не сдавать. Вот так вот теперь платит Украина и ее народ за твои гребанные шатлы.
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26.04.2024 10:28 Ответить
Брехня! Де ти цього лайна набрався, по інформпомийкам шарися?
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26.04.2024 11:20 Ответить
І як це так сталось що ЗАЕС за декілька днів потрапила в окупацію???...
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26.04.2024 10:28 Ответить
Бизнесмены роиси, вы знаете, что надо сделать, связать и сдать в Гаагу садиста. Иначе вашим денежкам капут, а может и вашему здоровью или жизни, или свободе. А так пожизненная амнистия для мирового доброго дела)
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26.04.2024 10:32 Ответить
Це виплітає той, хто дав команду розмінувати Чонгар і не дав команду замінувати всі підступи до неї !?
Скоро будемо тиснути на тебе, щоб склав компанію Бєні в камері....
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26.04.2024 10:32 Ответить
ЗАЕС охороняв посилений баталіон НГУ. По чуткам, здався ворогу з командиром і
барабанним боєм. На 9-й день війни.
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26.04.2024 10:33 Ответить
Кто таке тебе сказав?Невеликий підрозділ,озброєний стрілецькою зброєю для охорони периметра станції та все.Це охорона доступу на станцію в мирний час.Пару гранатометів та 150- 200 складу. Вони прийняли нерівний бій,який трівал з обіду до наступного ранку.У ворога було колонна техніки 200 машин з танками та РСЗО.На горі у Белозірці стояла батарея гаубиць.Через де-кілька діб ми всім містом ховали загиблих воїнів нацгвардії - орки дивились,але не втручались.В полон потрапило,кажуть близько 60 гвардейців. Ще пару місяців біля прохідной стояв сгорілий танк рашистів.О таке було насправді. Але я згоден -Південь було здано .
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26.04.2024 10:59 Ответить
Alexey G
Сам Котін хвалився за пару місяців до вторгнення, що баталіони, які охороняють АЕС підсилені
до зубів.
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26.04.2024 11:23 Ответить
Alexey G
Сам Котін хвалився за пару місяців до вторгнення, що всі баталіони, які охороняють АЕС
посилені до зубів.
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26.04.2024 11:30 Ответить
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26.04.2024 10:36 Ответить
не знаю, яка його пам'ять; але, коли я ходив ще до першого класу - слабо пам'ятаю, що відбувалось навколо мене... От, пригадую, як батько вітав мене з днем народження моєї сестри; але як відбувалась, наприклад, грошова реформа (за яку плакалось чи не всіма навкруги) - не пам'ятаю...
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26.04.2024 11:06 Ответить
В перших числах травня полетіли в відрядження на військовий завод в *ведмежих углах *Сибіру(Юрга) до нас(Вы с Украины) зразу з дозиметрами,кажемо їм ми 600км від Чорнобиля,*ух это же совсем рядом*.
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26.04.2024 13:10 Ответить
Який поганий весь світ, що погано тисне на кацапів, щоб ті віддаали ЗАЕС, а Володя Херпіду дуже хороший і ніхто на нього не тисне за те, що запустив туди кацапів, розмінувавши Чонгар, так вівці 73%?
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26.04.2024 10:40 Ответить
Під саме вторгнення управління ЗАЕС було передано поплічнику Деркача, якого навіть Зельоним прийшлось визнати агентом ФСБ. Зеля погодив призначення. І там залишилась охорона тільки взводом нацгвардійців. Хтось покараний? Когось гризе провина? Хрен вам! Я вам нічєго нє должєн!
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26.04.2024 10:40 Ответить
Величайший, бери свой разжиревший квартал и освобождайте, то, что сдали.
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26.04.2024 10:43 Ответить
нада пєрєстать стрєлять!!!
заглянуть ***** в очі,
розмінувати Чонгар, щоб родичі, ****, могли вільно спілкуватися та безперешкодно їздити на материк.
як він собі уявляє передачу Україні управління АЕС, якщо кругом, на 100-200 км орки???
от що ***** в тій голові???
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26.04.2024 10:45 Ответить
Натисни себе за яйця, при думці, як ти її швидко здав.
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26.04.2024 10:45 Ответить
ти ж сам підар нагуляний розмінував Південь!
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26.04.2024 10:47 Ответить
Дурак думкою багатіє!
Ідіоти, як би ви не тиснули паРаша ніколи не віддасть загарбаного, бо треба було не віддавать!
А тепер можете повернуть лише силою!
І взагалі після 20 травня ти Зелебенське лише ВО і з президенством покінчено!
Закликає воно!
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26.04.2024 10:51 Ответить
Как он себе это представляет? Может еще нажать на них шоб они с юга сыбались? Это так не рабоет. Освободить ЗАЭС можно только военным путем, возможно даже придется лупить по ней атакамсом
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26.04.2024 10:51 Ответить
Да ти вирішів купу інформлайна брехливого наваляти?
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26.04.2024 11:22 Ответить
За асфальтував, розмінував - зеленский, а зараз, чомусь, увесь світ повинен тиснути. А спробуй десь по середку зустрітись - і тисни, тисни, тисни - може кон....иш.
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26.04.2024 11:02 Ответить
Случайный пассажир в вагоне политического поезда,это катастрофа ..., уважаю 73% чуваков..зато поржем, хуже не будет...
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26.04.2024 11:08 Ответить
Бастардо!
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26.04.2024 11:14 Ответить
Весь світ повине виправляти те лихо, що заподіяла зевлада- пустила террористів на півдні, не організувавши оборони
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26.04.2024 11:17 Ответить
Тискун ти наш потужний, не надірвись тільки
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26.04.2024 11:51 Ответить
Чергова варіація на тему «вдруг із лєнкіной із спальні весь гундосий і хромой вибєгаєт прєзік зєля, і качаєт головой»:
А давайте тиснути!
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26.04.2024 12:09 Ответить
наскільки простіше готуватись до війни, ніж боротись з її наслідками та за виживання
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26.04.2024 12:42 Ответить
Наивный диб*л
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26.04.2024 12:43 Ответить
А нічого було її здавати з розмінуванням півдня і тотальної не готовки військ і оборони в тому напрямку. ти 21 рік що робив бамбук курив?
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26.04.2024 12:59 Ответить
Якщо населення попередили про війну за 3 місяці, кацапи б обісрались на півдні країни. Де були всі у Херсоні, на кордоні з Кримом? Ти клятий зрадник
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26.04.2024 13:09 Ответить
Здав південь Оманський перемовник, а тепер весь світ повинен тиснути.
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26.04.2024 20:07 Ответить
 
 