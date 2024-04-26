Весь мир должен давить на РФ, чтобы вернуть ЗАЭС под контроль Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что мир должен давить на Россию, чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и годы спустя", - говорится в сообщении.

Президент напомнил, что ЧАЭС была 35 дней в оккупации.

"Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали станцию для развертывания дальнейших военных действий.



Уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира - давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов.



Только это будет гарантировать, что мир не испытает новых радиационных катастроф - именно того, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС. Помним силу и преданность людей, которые спасали жизни в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизнь сейчас", - добавил он.

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