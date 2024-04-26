Весь мир должен давить на РФ, чтобы вернуть ЗАЭС под контроль Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что мир должен давить на Россию, чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и годы спустя", - говорится в сообщении.
Президент напомнил, что ЧАЭС была 35 дней в оккупации.
"Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали станцию для развертывания дальнейших военных действий.
Уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира - давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов.
Только это будет гарантировать, что мир не испытает новых радиационных катастроф - именно того, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС. Помним силу и преданность людей, которые спасали жизни в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизнь сейчас", - добавил он.
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Скоро будемо тиснути на тебе, щоб склав компанію Бєні в камері....
барабанним боєм. На 9-й день війни.
Сам Котін хвалився за пару місяців до вторгнення, що баталіони, які охороняють АЕС підсилені
до зубів.
Сам Котін хвалився за пару місяців до вторгнення, що всі баталіони, які охороняють АЕС
посилені до зубів.
заглянуть ***** в очі,
розмінувати Чонгар, щоб родичі, ****, могли вільно спілкуватися та безперешкодно їздити на материк.
як він собі уявляє передачу Україні управління АЕС, якщо кругом, на 100-200 км орки???
от що ***** в тій голові???
Ідіоти, як би ви не тиснули паРаша ніколи не віддасть загарбаного, бо треба було не віддавать!
А тепер можете повернуть лише силою!
І взагалі після 20 травня ти Зелебенське лише ВО і з президенством покінчено!
Закликає воно!
А давайте тиснути!