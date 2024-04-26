Весь світ має тиснути на РФ, щоб повернути ЗАЕС під контроль України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що світ має тиснути на Росію, щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому", - йдеться в повідомленні.
Президент нагадав, що ЧАЕС була 35 днів в окупації.
"Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували станцію для розгортання подальших воєнних дій.
Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.
Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф – саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС. Пам’ятаємо силу й відданість людей, які рятували життя у 1986 році. Цінуємо кожного, хто допомагає захищати життя зараз", - додав він.
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Скоро будемо тиснути на тебе, щоб склав компанію Бєні в камері....
барабанним боєм. На 9-й день війни.
Сам Котін хвалився за пару місяців до вторгнення, що баталіони, які охороняють АЕС підсилені
до зубів.
Сам Котін хвалився за пару місяців до вторгнення, що всі баталіони, які охороняють АЕС
посилені до зубів.
заглянуть ***** в очі,
розмінувати Чонгар, щоб родичі, ****, могли вільно спілкуватися та безперешкодно їздити на материк.
як він собі уявляє передачу Україні управління АЕС, якщо кругом, на 100-200 км орки???
от що ***** в тій голові???
Ідіоти, як би ви не тиснули паРаша ніколи не віддасть загарбаного, бо треба було не віддавать!
А тепер можете повернуть лише силою!
І взагалі після 20 травня ти Зелебенське лише ВО і з президенством покінчено!
Закликає воно!
А давайте тиснути!