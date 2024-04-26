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Новини
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Весь світ має тиснути на РФ, щоб повернути ЗАЕС під контроль України, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ має тиснути на Росію, щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому", - йдеться в повідомленні.

Президент нагадав, що ЧАЕС була 35 днів в окупації.

"Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували станцію для розгортання подальших воєнних дій.

Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.

Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф – саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС. Пам’ятаємо силу й відданість людей, які рятували життя у 1986 році. Цінуємо кожного, хто допомагає захищати життя зараз", - додав він.

Читайте: Ситуація на ЗАЕС залишається непередбачуваною, проте останніми днями атаки безпілотників на станцію припинилися, - Гроссі

Автор: 

Зеленський (23667) ЧАЕС (537) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+16
Нужно было не сдавать. Вот так вот теперь платит Украина и ее народ за твои гребанные шатлы.
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26.04.2024 10:28
+8
Це виплітає той, хто дав команду розмінувати Чонгар і не дав команду замінувати всі підступи до неї !?
Скоро будемо тиснути на тебе, щоб склав компанію Бєні в камері....
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26.04.2024 10:32
+7
Який поганий весь світ, що погано тисне на кацапів, щоб ті віддаали ЗАЕС, а Володя Херпіду дуже хороший і ніхто на нього не тисне за те, що запустив туди кацапів, розмінувавши Чонгар, так вівці 73%?
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26.04.2024 10:40
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Нужно было не сдавать. Вот так вот теперь платит Украина и ее народ за твои гребанные шатлы.
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26.04.2024 10:28 Відповісти
Брехня! Де ти цього лайна набрався, по інформпомийкам шарися?
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26.04.2024 11:20 Відповісти
І як це так сталось що ЗАЕС за декілька днів потрапила в окупацію???...
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26.04.2024 10:28 Відповісти
Бизнесмены роиси, вы знаете, что надо сделать, связать и сдать в Гаагу садиста. Иначе вашим денежкам капут, а может и вашему здоровью или жизни, или свободе. А так пожизненная амнистия для мирового доброго дела)
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26.04.2024 10:32 Відповісти
Це виплітає той, хто дав команду розмінувати Чонгар і не дав команду замінувати всі підступи до неї !?
Скоро будемо тиснути на тебе, щоб склав компанію Бєні в камері....
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26.04.2024 10:32 Відповісти
ЗАЕС охороняв посилений баталіон НГУ. По чуткам, здався ворогу з командиром і
барабанним боєм. На 9-й день війни.
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26.04.2024 10:33 Відповісти
Кто таке тебе сказав?Невеликий підрозділ,озброєний стрілецькою зброєю для охорони периметра станції та все.Це охорона доступу на станцію в мирний час.Пару гранатометів та 150- 200 складу. Вони прийняли нерівний бій,який трівал з обіду до наступного ранку.У ворога було колонна техніки 200 машин з танками та РСЗО.На горі у Белозірці стояла батарея гаубиць.Через де-кілька діб ми всім містом ховали загиблих воїнів нацгвардії - орки дивились,але не втручались.В полон потрапило,кажуть близько 60 гвардейців. Ще пару місяців біля прохідной стояв сгорілий танк рашистів.О таке було насправді. Але я згоден -Південь було здано .
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26.04.2024 10:59 Відповісти
Alexey G
Сам Котін хвалився за пару місяців до вторгнення, що баталіони, які охороняють АЕС підсилені
до зубів.
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26.04.2024 11:23 Відповісти
Alexey G
Сам Котін хвалився за пару місяців до вторгнення, що всі баталіони, які охороняють АЕС
посилені до зубів.
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26.04.2024 11:30 Відповісти
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26.04.2024 10:36 Відповісти
не знаю, яка його пам'ять; але, коли я ходив ще до першого класу - слабо пам'ятаю, що відбувалось навколо мене... От, пригадую, як батько вітав мене з днем народження моєї сестри; але як відбувалась, наприклад, грошова реформа (за яку плакалось чи не всіма навкруги) - не пам'ятаю...
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26.04.2024 11:06 Відповісти
В перших числах травня полетіли в відрядження на військовий завод в *ведмежих углах *Сибіру(Юрга) до нас(Вы с Украины) зразу з дозиметрами,кажемо їм ми 600км від Чорнобиля,*ух это же совсем рядом*.
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26.04.2024 13:10 Відповісти
Який поганий весь світ, що погано тисне на кацапів, щоб ті віддаали ЗАЕС, а Володя Херпіду дуже хороший і ніхто на нього не тисне за те, що запустив туди кацапів, розмінувавши Чонгар, так вівці 73%?
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26.04.2024 10:40 Відповісти
Під саме вторгнення управління ЗАЕС було передано поплічнику Деркача, якого навіть Зельоним прийшлось визнати агентом ФСБ. Зеля погодив призначення. І там залишилась охорона тільки взводом нацгвардійців. Хтось покараний? Когось гризе провина? Хрен вам! Я вам нічєго нє должєн!
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26.04.2024 10:40 Відповісти
Величайший, бери свой разжиревший квартал и освобождайте, то, что сдали.
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26.04.2024 10:43 Відповісти
нада пєрєстать стрєлять!!!
заглянуть ***** в очі,
розмінувати Чонгар, щоб родичі, ****, могли вільно спілкуватися та безперешкодно їздити на материк.
як він собі уявляє передачу Україні управління АЕС, якщо кругом, на 100-200 км орки???
от що ***** в тій голові???
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26.04.2024 10:45 Відповісти
Натисни себе за яйця, при думці, як ти її швидко здав.
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26.04.2024 10:45 Відповісти
ти ж сам підар нагуляний розмінував Південь!
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26.04.2024 10:47 Відповісти
Дурак думкою багатіє!
Ідіоти, як би ви не тиснули паРаша ніколи не віддасть загарбаного, бо треба було не віддавать!
А тепер можете повернуть лише силою!
І взагалі після 20 травня ти Зелебенське лише ВО і з президенством покінчено!
Закликає воно!
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26.04.2024 10:51 Відповісти
Как он себе это представляет? Может еще нажать на них шоб они с юга сыбались? Это так не рабоет. Освободить ЗАЭС можно только военным путем, возможно даже придется лупить по ней атакамсом
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26.04.2024 10:51 Відповісти
Да ти вирішів купу інформлайна брехливого наваляти?
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26.04.2024 11:22 Відповісти
За асфальтував, розмінував - зеленский, а зараз, чомусь, увесь світ повинен тиснути. А спробуй десь по середку зустрітись - і тисни, тисни, тисни - може кон....иш.
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26.04.2024 11:02 Відповісти
Случайный пассажир в вагоне политического поезда,это катастрофа ..., уважаю 73% чуваков..зато поржем, хуже не будет...
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26.04.2024 11:08 Відповісти
Бастардо!
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26.04.2024 11:14 Відповісти
Весь світ повине виправляти те лихо, що заподіяла зевлада- пустила террористів на півдні, не організувавши оборони
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26.04.2024 11:17 Відповісти
Тискун ти наш потужний, не надірвись тільки
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26.04.2024 11:51 Відповісти
Чергова варіація на тему «вдруг із лєнкіной із спальні весь гундосий і хромой вибєгаєт прєзік зєля, і качаєт головой»:
А давайте тиснути!
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26.04.2024 12:09 Відповісти
наскільки простіше готуватись до війни, ніж боротись з її наслідками та за виживання
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26.04.2024 12:42 Відповісти
Наивный диб*л
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26.04.2024 12:43 Відповісти
А нічого було її здавати з розмінуванням півдня і тотальної не готовки військ і оборони в тому напрямку. ти 21 рік що робив бамбук курив?
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26.04.2024 12:59 Відповісти
Якщо населення попередили про війну за 3 місяці, кацапи б обісрались на півдні країни. Де були всі у Херсоні, на кордоні з Кримом? Ти клятий зрадник
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26.04.2024 13:09 Відповісти
Здав південь Оманський перемовник, а тепер весь світ повинен тиснути.
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26.04.2024 20:07 Відповісти
 
 