Весь світ має тиснути на РФ, щоб повернути ЗАЕС під контроль України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ має тиснути на Росію, щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому", - йдеться в повідомленні.

Президент нагадав, що ЧАЕС була 35 днів в окупації.

"Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували станцію для розгортання подальших воєнних дій.



Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.



Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф – саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС. Пам’ятаємо силу й відданість людей, які рятували життя у 1986 році. Цінуємо кожного, хто допомагає захищати життя зараз", - додав він.

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