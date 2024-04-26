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Более 638 тыс. пенсионеров в Украине имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 638 659 пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы имели 638 659 пенсионеров.

По данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев зарегистрировано в Киевской области - 205 956 человек, в том числе, в Киеве - 28 715. В Ривненской области - 93 910, в Житомирской области - 88 668, в Черкасской области - 39 090, в Волынской области - 35 640, в Винницкой области - 28 840.

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пенсіонери чорнобильці

Автор: 

пенсионеры (837) Пенсионный фонд (433) ЧАЭС (566)


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Топ комментарии
+11
так ліквідаторами тоді стали всі чиновники вплоть до інструктора райкому партії із сільського господарства
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26.04.2024 14:23
+5
У меня сосед прописал к себе такого пострадавшего в квартиру и не платит комунальные
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26.04.2024 14:15
+4
Я знаю таких "пострадавших", які там і лизько не були. Просто їм зробили корочку. І то не якіїсь начальнички, а просто пересічні тітки.
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26.04.2024 14:56
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У меня сосед прописал к себе такого пострадавшего в квартиру и не платит комунальные
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26.04.2024 14:15 Ответить
Жлоб-комуняка Леонід Кравчук одним з перших собі цей статус намалював і не соромився, хоча був геть не бідний.
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26.04.2024 14:18 Ответить
маю надію, що цю тварину чорти добре смажитимуть цілі 24 години, хоча у них для цих "достойників" своя доба....!!!!!
ГАЛЛЕЛУЙЯ
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26.04.2024 14:55 Ответить
так ліквідаторами тоді стали всі чиновники вплоть до інструктора райкому партії із сільського господарства
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26.04.2024 14:23 Ответить
Добавлю що пенсія згідно законодавства ліквідаторам призначається на 10 років раніше від загального віку виходу на пенсію..
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26.04.2024 21:46 Ответить
воно й не дивно, бо Чорнобильська аварія до сих пір залишається найбільшою технічною катастрофою в історії цивілізації
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26.04.2024 14:25 Ответить
зазираючи в майбутнє - по закінченні війни, мільйонів 20 державних службовців, блокадників з оп-и, поліцейських, службістів судової охорони, корабельних сосон,..... в наступному майбутньому, пенсіонерів державного значення, будуть мати статус УБД та інвалідів одночасно.
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26.04.2024 14:33 Ответить
И гендерных родителей-героинь
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26.04.2024 15:15 Ответить
Цю годівницю треба вже давно зачиняти. Такі гроші вкладають у чорті що. Цікаво було б бачити , як через 100 років будуть платити чорнобільцям чи тим, хто проживає у зонах забруднення)))).
Для інформації, серед онкологічних захворювань достовірно зріс після аварії на ЧАЕС лише рак gl. thyroidea. Ні легень, ні шлунку, ні шкіри, тільки щитоподібної залози.
Довгий час робив дослідження мозкового кровотоку у ліквідаторів. У переважної більшості вона була порушена, так, але в той же час та більшість була алкогольними професіоналами.
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26.04.2024 14:35 Ответить
Я знаю таких "пострадавших", які там і лизько не були. Просто їм зробили корочку. І то не якіїсь начальнички, а просто пересічні тітки.
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26.04.2024 14:56 Ответить
У нульових, ця корочка коштувала 500 баксів.
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26.04.2024 22:42 Ответить
 
 