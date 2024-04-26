Более 638 тыс. пенсионеров в Украине имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 638 659 пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы имели 638 659 пенсионеров.

По данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев зарегистрировано в Киевской области - 205 956 человек, в том числе, в Киеве - 28 715. В Ривненской области - 93 910, в Житомирской области - 88 668, в Черкасской области - 39 090, в Волынской области - 35 640, в Винницкой области - 28 840.

Читайте также: Пенсии в 2024 году проиндексируют примерно на 13%, - Минсоцполитики