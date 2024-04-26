Более 638 тыс. пенсионеров в Украине имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 638 659 пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы имели 638 659 пенсионеров.
По данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев зарегистрировано в Киевской области - 205 956 человек, в том числе, в Киеве - 28 715. В Ривненской области - 93 910, в Житомирской области - 88 668, в Черкасской области - 39 090, в Волынской области - 35 640, в Винницкой области - 28 840.
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ГАЛЛЕЛУЙЯ
Для інформації, серед онкологічних захворювань достовірно зріс після аварії на ЧАЕС лише рак gl. thyroidea. Ні легень, ні шлунку, ні шкіри, тільки щитоподібної залози.
Довгий час робив дослідження мозкового кровотоку у ліквідаторів. У переважної більшості вона була порушена, так, але в той же час та більшість була алкогольними професіоналами.