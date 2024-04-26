Понад 638 тис. пенсіонерів в Україні мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. ІНФОГРАФІКА
Станом на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано 638 659 пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України, передає Цензор.НЕТ.
Так, станом на 1 січня 2024 року в Україні статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи мали 638 659 пенсіонерів.
За даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців зареєстрована в Київській області - 205 956 осіб, зокрема у Києві – 28 715. У Рівненській області - 93 910, у Житомирській області - 88 668, у Черкаській області 39 090, у Волинській області 35 640, у Вінницькій області 28 840.
Топ коментарі
+11 oqobo
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+5 Vlad Hof
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+4 MsSkifia #566162
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ГАЛЛЕЛУЙЯ
Для інформації, серед онкологічних захворювань достовірно зріс після аварії на ЧАЕС лише рак gl. thyroidea. Ні легень, ні шлунку, ні шкіри, тільки щитоподібної залози.
Довгий час робив дослідження мозкового кровотоку у ліквідаторів. У переважної більшості вона була порушена, так, але в той же час та більшість була алкогольними професіоналами.