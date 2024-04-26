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Понад 638 тис. пенсіонерів в Україні мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано 638 659 пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 1 січня 2024 року в Україні статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи мали 638 659 пенсіонерів.

За даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців зареєстрована в Київській області - 205 956 осіб, зокрема у Києві – 28 715. У Рівненській області - 93 910, у Житомирській області - 88 668, у Черкаській області 39 090, у Волинській області 35 640, у Вінницькій області 28 840.

Читайте: Понад 60% українських пенсіонерів отримують пенсії до 5 тисяч гривень. ІНФОГРАФІКА

пенсіонери чорнобильці

Автор: 

пенсіонери (887) Пенсійний фонд (652) ЧАЕС (537)


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Топ коментарі
+11
так ліквідаторами тоді стали всі чиновники вплоть до інструктора райкому партії із сільського господарства
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26.04.2024 14:23
+5
У меня сосед прописал к себе такого пострадавшего в квартиру и не платит комунальные
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26.04.2024 14:15
+4
Я знаю таких "пострадавших", які там і лизько не були. Просто їм зробили корочку. І то не якіїсь начальнички, а просто пересічні тітки.
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26.04.2024 14:56
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У меня сосед прописал к себе такого пострадавшего в квартиру и не платит комунальные
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26.04.2024 14:15 Відповісти
Жлоб-комуняка Леонід Кравчук одним з перших собі цей статус намалював і не соромився, хоча був геть не бідний.
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26.04.2024 14:18 Відповісти
маю надію, що цю тварину чорти добре смажитимуть цілі 24 години, хоча у них для цих "достойників" своя доба....!!!!!
ГАЛЛЕЛУЙЯ
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26.04.2024 14:55 Відповісти
так ліквідаторами тоді стали всі чиновники вплоть до інструктора райкому партії із сільського господарства
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26.04.2024 14:23 Відповісти
Добавлю що пенсія згідно законодавства ліквідаторам призначається на 10 років раніше від загального віку виходу на пенсію..
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26.04.2024 21:46 Відповісти
воно й не дивно, бо Чорнобильська аварія до сих пір залишається найбільшою технічною катастрофою в історії цивілізації
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26.04.2024 14:25 Відповісти
зазираючи в майбутнє - по закінченні війни, мільйонів 20 державних службовців, блокадників з оп-и, поліцейських, службістів судової охорони, корабельних сосон,..... в наступному майбутньому, пенсіонерів державного значення, будуть мати статус УБД та інвалідів одночасно.
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26.04.2024 14:33 Відповісти
И гендерных родителей-героинь
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26.04.2024 15:15 Відповісти
Цю годівницю треба вже давно зачиняти. Такі гроші вкладають у чорті що. Цікаво було б бачити , як через 100 років будуть платити чорнобільцям чи тим, хто проживає у зонах забруднення)))).
Для інформації, серед онкологічних захворювань достовірно зріс після аварії на ЧАЕС лише рак gl. thyroidea. Ні легень, ні шлунку, ні шкіри, тільки щитоподібної залози.
Довгий час робив дослідження мозкового кровотоку у ліквідаторів. У переважної більшості вона була порушена, так, але в той же час та більшість була алкогольними професіоналами.
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26.04.2024 14:35 Відповісти
Я знаю таких "пострадавших", які там і лизько не були. Просто їм зробили корочку. І то не якіїсь начальнички, а просто пересічні тітки.
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26.04.2024 14:56 Відповісти
У нульових, ця корочка коштувала 500 баксів.
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26.04.2024 22:42 Відповісти
 
 