Понад 638 тис. пенсіонерів в Україні мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано 638 659 пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 1 січня 2024 року в Україні статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи мали 638 659 пенсіонерів.

За даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців зареєстрована в Київській області - 205 956 осіб, зокрема у Києві – 28 715. У Рівненській області - 93 910, у Житомирській області - 88 668, у Черкаській області 39 090, у Волинській області 35 640, у Вінницькій області 28 840.

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