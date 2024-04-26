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Зарплаты железнодорожников около линии фронта должны быть выше, чем в тылу, - экс-ревизор "Укрзалізниці", воин Рудоманов

Рудоманов: зарплати залізничників біля лінії фронту мають бути вищими, ніж в тилу

Машинисты локомотивного депо и путейцы "Укрзалізниці" получают одинаковую зарплату и в глубоком тылу, и около линии фронта, где вынуждены работать под обстрелами и подвергать жизнь опасности.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет в фейсбуке журналист и блогер Александр Рудоманов, который специализировался на тематике железнодорожных перевозок, а сейчас служит в ВСУ.

Он отметил, что зарплата путейца, который обслуживает пути около Славянска, без учета надбавки за выслугу лет, составляет 18 тысяч гривен.

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"Там, куда ежедневно может прилететь. Там, где ежедневно слышны выходы и прилеты. Путейщик на Львовщине, Франковщине, Киевщине получает столько же. Будучи в менее опасных условиях", - пишет Рудоманов.

Зарплата машиниста локомотивного депо в Донецкой области, по его словам, составляет около 15 тыс. грн.

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"Почему железнодорожники из фронтовых городов получают такую же зарплату, как и железнодорожники тыловых городов? И не стоит ли это изменить?" - задается вопросом Рудоманов.

Біля лінії фронту залізничники мають отримувати більше, ніж в тилу, - Рудоманов
Рудоманов вважає, що залізничники біля лінії фронту мають отримувати більше, ніж в тилу
Рудоманов вважає, що залізничники біля лінії фронту мають отримувати більше, ніж в тилу

Автор: 

Укрзализныця (2743) заработная плата (2399) Рудоманов (6)


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за час на нулі. З похвилинним хронометражем
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26.04.2024 14:30 Ответить
От тільки не кажіть, що більше за бійців ЗСУ.
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26.04.2024 14:37 Ответить
А там крім залізничників більше ніхто не працює?
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26.04.2024 14:40 Ответить
Хай беруть на залізницю нардепів та голів сільрад- в них ЗП вже вища ніж в тилу.
Тож можуть бути провідниками у протязі на Донеччині, зарплата дозволяє
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26.04.2024 15:12 Ответить
Лєщєнко мабуть в тилу ворога заводи підриває, особисто носячи туди вибухівку. Судячи з його зарплати.
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26.04.2024 14:44 Ответить
по чьом опіум для народа, бл.?!
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26.04.2024 14:56 Ответить
Більш того, у воюючій країні зарплати українців мають бути більше ніж в Германії.
Більш того, у хлопців на нулі мають бути більші ЗП ніж у прокурорів, нардепів та голів сільрад на Львівщині.
А як в реальності?
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26.04.2024 15:07 Ответить
 
 