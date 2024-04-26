Зарплаты железнодорожников около линии фронта должны быть выше, чем в тылу, - экс-ревизор "Укрзалізниці", воин Рудоманов
Машинисты локомотивного депо и путейцы "Укрзалізниці" получают одинаковую зарплату и в глубоком тылу, и около линии фронта, где вынуждены работать под обстрелами и подвергать жизнь опасности.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет в фейсбуке журналист и блогер Александр Рудоманов, который специализировался на тематике железнодорожных перевозок, а сейчас служит в ВСУ.
Он отметил, что зарплата путейца, который обслуживает пути около Славянска, без учета надбавки за выслугу лет, составляет 18 тысяч гривен.
"Там, куда ежедневно может прилететь. Там, где ежедневно слышны выходы и прилеты. Путейщик на Львовщине, Франковщине, Киевщине получает столько же. Будучи в менее опасных условиях", - пишет Рудоманов.
Зарплата машиниста локомотивного депо в Донецкой области, по его словам, составляет около 15 тыс. грн.
"Почему железнодорожники из фронтовых городов получают такую же зарплату, как и железнодорожники тыловых городов? И не стоит ли это изменить?" - задается вопросом Рудоманов.
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Тож можуть бути провідниками у протязі на Донеччині, зарплата дозволяє
Більш того, у хлопців на нулі мають бути більші ЗП ніж у прокурорів, нардепів та голів сільрад на Львівщині.
А як в реальності?