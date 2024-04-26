Зарплати залізничників біля лінії фронту мають бути вищими, ніж в тилу, - ексревізор "Укрзалізниці", воїн Рудоманов

Машиністи локомотивного депо та колійники Укрзалізниці отримують однакову зарплатню і в глибокому тилу, і біля лінії фронту, де змушені працювати під обстрілами та наражати життя на небезпеку.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, пише у фейсбуці журналіст та блогер Олександр Рудоманов, який спеціалізувався на тематиці залізничних перевезень, а зараз служить у ЗСУ.

Він зазначив, що зарплатня колійника, який обслуговує колію поблизу Слов’янська, без урахування надбавки за вислугу років становить 18 тисяч гривень.

Читайте: Українці розділилися щодо того, хто має забезпечувати їхній добробут - самі чи держава, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи". ІНФОГРАФІКА

"Там, куди щоденно може прилетіти. Там, де щоденно чути виходи і прильоти. Колійник на Львівщині, Франківщині, Київщині - отримує стільки ж. Будучи у менш небезпечних умовах", - пише Рудоманов.

Зарплатня машиніста локомотивного депо в Донецькій області, за його словами, становить близько 15 тис. грн.

Також читайте: Росіяни почали завдавати масованих ударів по залізничній інфраструктурі, – "Укрзалізниця" (оновлено)

"Чому ті, хто залізничники фронтових міст, отримують таку ж зарплатню, як і залізничники тилових міст? І чи не варто це змінити?" - пише Рудоманов.





