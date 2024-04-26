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Зарплати залізничників біля лінії фронту мають бути вищими, ніж в тилу, - ексревізор "Укрзалізниці", воїн Рудоманов

Рудоманов: зарплати залізничників біля лінії фронту мають бути вищими, ніж в тилу

Машиністи локомотивного депо та колійники Укрзалізниці отримують однакову зарплатню і в глибокому тилу, і біля лінії фронту, де змушені працювати під обстрілами та наражати життя на небезпеку.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, пише у фейсбуці журналіст та блогер Олександр Рудоманов, який спеціалізувався на тематиці залізничних перевезень, а зараз служить у ЗСУ.

Він зазначив, що зарплатня колійника, який обслуговує колію поблизу Слов’янська, без урахування надбавки за вислугу років становить 18 тисяч гривень.

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"Там, куди щоденно може прилетіти. Там, де щоденно чути виходи і прильоти. Колійник на Львівщині, Франківщині, Київщині - отримує стільки ж. Будучи у менш небезпечних умовах", - пише Рудоманов.

Зарплатня машиніста локомотивного депо в Донецькій області, за його словами, становить близько 15 тис. грн.

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"Чому ті, хто залізничники фронтових міст, отримують таку ж зарплатню, як і залізничники тилових міст? І чи не варто це змінити?" - пише Рудоманов.

Біля лінії фронту залізничники мають отримувати більше, ніж в тилу, - Рудоманов
Рудоманов вважає, що залізничники біля лінії фронту мають отримувати більше, ніж в тилу
Рудоманов вважає, що залізничники біля лінії фронту мають отримувати більше, ніж в тилу

Автор: 

Укрзалізниця (6821) зарплата (2236) Рудоманов (5)


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26.04.2024 14:30 Відповісти
От тільки не кажіть, що більше за бійців ЗСУ.
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26.04.2024 14:37 Відповісти
А там крім залізничників більше ніхто не працює?
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26.04.2024 14:40 Відповісти
Хай беруть на залізницю нардепів та голів сільрад- в них ЗП вже вища ніж в тилу.
Тож можуть бути провідниками у протязі на Донеччині, зарплата дозволяє
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26.04.2024 15:12 Відповісти
Лєщєнко мабуть в тилу ворога заводи підриває, особисто носячи туди вибухівку. Судячи з його зарплати.
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26.04.2024 14:44 Відповісти
по чьом опіум для народа, бл.?!
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26.04.2024 14:56 Відповісти
Більш того, у воюючій країні зарплати українців мають бути більше ніж в Германії.
Більш того, у хлопців на нулі мають бути більші ЗП ніж у прокурорів, нардепів та голів сільрад на Львівщині.
А як в реальності?
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26.04.2024 15:07 Відповісти
 
 