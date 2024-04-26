Зарплати залізничників біля лінії фронту мають бути вищими, ніж в тилу, - ексревізор "Укрзалізниці", воїн Рудоманов
Машиністи локомотивного депо та колійники Укрзалізниці отримують однакову зарплатню і в глибокому тилу, і біля лінії фронту, де змушені працювати під обстрілами та наражати життя на небезпеку.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, пише у фейсбуці журналіст та блогер Олександр Рудоманов, який спеціалізувався на тематиці залізничних перевезень, а зараз служить у ЗСУ.
Він зазначив, що зарплатня колійника, який обслуговує колію поблизу Слов’янська, без урахування надбавки за вислугу років становить 18 тисяч гривень.
"Там, куди щоденно може прилетіти. Там, де щоденно чути виходи і прильоти. Колійник на Львівщині, Франківщині, Київщині - отримує стільки ж. Будучи у менш небезпечних умовах", - пише Рудоманов.
Зарплатня машиніста локомотивного депо в Донецькій області, за його словами, становить близько 15 тис. грн.
"Чому ті, хто залізничники фронтових міст, отримують таку ж зарплатню, як і залізничники тилових міст? І чи не варто це змінити?" - пише Рудоманов.
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Тож можуть бути провідниками у протязі на Донеччині, зарплата дозволяє
Більш того, у хлопців на нулі мають бути більші ЗП ніж у прокурорів, нардепів та голів сільрад на Львівщині.
А як в реальності?