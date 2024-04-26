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Новости
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Германия обеспечит усиленную охрану сборной Украины по футболу на Евро-2024

Захист збірної України на Євро-2024

Футболисты сборной Украины будут иметь усиленную охрану во время Чемпионата Европы по футболу, который состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Об этом в интервью Rheinische Post заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutche Welle.

По словам главы МВД, все команды, болельщики и гости будут защищены на чемпионате Европы.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность (сборной Украины) в Германии с еще более высокими мерами безопасности", - отметила Фезер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД Германии обещает защиту украинцам во время ЧЕ-2024 по футболу

Она подчеркнула, что защита и борьба со всеми "мыслимыми опасностями" является приоритетом в работе ее ведомства.

По словам Фезер, Евро-2024 будет проходить в "особо напряженной политической ситуации", и это "предполагает много вызовов".

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Автор: 

Германия (6926) сборная по футболу (296) спорт (2420)


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Топ комментарии
+4
Кремль буде заохочувати провокаторів 100% - арабів, сербів, німців російсько-казахстанського походження тощо.
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26.04.2024 17:56
+3
це руцька діаспора у Німеччині. Хто скаже що вони не орки???
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26.04.2024 18:04
+3
Україна має основу з гравців топ-чемпіонатів, коштують дорого, футболісти донатять на ЗСУ і публічно підтримують, країну, тому від рашистім можна чекати всього, до речі як і на ОІ в Парижі.
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26.04.2024 18:23
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Невже футболісти так хочуть утекти, що їх треба посилено охороняти ?
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26.04.2024 17:28 Ответить
Здурів?
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26.04.2024 18:10 Ответить
Чего их охранять? У них бронь толще чем лобовая деталь Абрамса...
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26.04.2024 18:59 Ответить
то в Україні, а там кацапи
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26.04.2024 19:23 Ответить
Кремль буде заохочувати провокаторів 100% - арабів, сербів, німців російсько-казахстанського походження тощо.
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26.04.2024 17:56 Ответить
+АДГ, "біженці" росіяни і інша сволота
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26.04.2024 18:12 Ответить
простіше не впускати рашен швайне та взяти під контроль власних німецьких руцьких. Все одне колись це прийдется робити
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26.04.2024 17:59 Ответить
В цих теж "бронь"? Здорові, фізично витривалі бугаї у яких чимало бабла та майна ганяють м'яча, поки ТЦК мобілізує хворих та дистрофіків.
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26.04.2024 18:03 Ответить
це руцька діаспора у Німеччині. Хто скаже що вони не орки???
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26.04.2024 18:04 Ответить
не орк тільки дім на фото
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26.04.2024 18:13 Ответить
Україна має основу з гравців топ-чемпіонатів, коштують дорого, футболісти донатять на ЗСУ і публічно підтримують, країну, тому від рашистім можна чекати всього, до речі як і на ОІ в Парижі.
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26.04.2024 18:23 Ответить
лучше кацапов не пускайте, и будет все ок
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26.04.2024 19:22 Ответить
піздно, там вже того непотребу понаїхало дофіга
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26.04.2024 19:24 Ответить
 
 