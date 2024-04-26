Германия обеспечит усиленную охрану сборной Украины по футболу на Евро-2024
Футболисты сборной Украины будут иметь усиленную охрану во время Чемпионата Европы по футболу, который состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Об этом в интервью Rheinische Post заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutche Welle.
По словам главы МВД, все команды, болельщики и гости будут защищены на чемпионате Европы.
"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность (сборной Украины) в Германии с еще более высокими мерами безопасности", - отметила Фезер.
Она подчеркнула, что защита и борьба со всеми "мыслимыми опасностями" является приоритетом в работе ее ведомства.
По словам Фезер, Евро-2024 будет проходить в "особо напряженной политической ситуации", и это "предполагает много вызовов".
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