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Новини
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Німеччина забезпечить посилену охорону збірній України з футболу на Євро-2024

Захист збірної України на Євро-2024

Футболісти збірної України матимуть посилену охорону під час Чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року у Німеччині.

Про це в інтерв'ю Rheinische Post заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutche Welle.

За словами глави МВС, всі команди, вболівальники та гості будуть захищені на чемпіонаті Європи.

"Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку (збірної України) в Німеччині з ще більш високими заходами безпеки", - зазначила Фезер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВС Німеччини обіцяє захист українцям під час ЧЄ-2024 з футболу

Вона наголосила, що захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.

За словами Фезер, Євро-2024 відбуватиметься у в "особливо напруженій політичній ситуації", і це "передбачає багато викликів".

Читайте також: Жеребкування Євро-2024: Україна дізналася потенційних суперників

Автор: 

Німеччина (7318) збірна з футболу (224) спорт (1612)


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Топ коментарі
+4
Кремль буде заохочувати провокаторів 100% - арабів, сербів, німців російсько-казахстанського походження тощо.
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26.04.2024 17:56
+3
це руцька діаспора у Німеччині. Хто скаже що вони не орки???
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26.04.2024 18:04
+3
Україна має основу з гравців топ-чемпіонатів, коштують дорого, футболісти донатять на ЗСУ і публічно підтримують, країну, тому від рашистім можна чекати всього, до речі як і на ОІ в Парижі.
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26.04.2024 18:23
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Невже футболісти так хочуть утекти, що їх треба посилено охороняти ?
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26.04.2024 17:28 Відповісти
Здурів?
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26.04.2024 18:10 Відповісти
Чего их охранять? У них бронь толще чем лобовая деталь Абрамса...
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26.04.2024 18:59 Відповісти
то в Україні, а там кацапи
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26.04.2024 19:23 Відповісти
Кремль буде заохочувати провокаторів 100% - арабів, сербів, німців російсько-казахстанського походження тощо.
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26.04.2024 17:56 Відповісти
+АДГ, "біженці" росіяни і інша сволота
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26.04.2024 18:12 Відповісти
простіше не впускати рашен швайне та взяти під контроль власних німецьких руцьких. Все одне колись це прийдется робити
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26.04.2024 17:59 Відповісти
В цих теж "бронь"? Здорові, фізично витривалі бугаї у яких чимало бабла та майна ганяють м'яча, поки ТЦК мобілізує хворих та дистрофіків.
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26.04.2024 18:03 Відповісти
це руцька діаспора у Німеччині. Хто скаже що вони не орки???
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26.04.2024 18:04 Відповісти
не орк тільки дім на фото
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26.04.2024 18:13 Відповісти
Україна має основу з гравців топ-чемпіонатів, коштують дорого, футболісти донатять на ЗСУ і публічно підтримують, країну, тому від рашистім можна чекати всього, до речі як і на ОІ в Парижі.
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26.04.2024 18:23 Відповісти
лучше кацапов не пускайте, и будет все ок
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26.04.2024 19:22 Відповісти
піздно, там вже того непотребу понаїхало дофіга
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26.04.2024 19:24 Відповісти
 
 