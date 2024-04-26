Німеччина забезпечить посилену охорону збірній України з футболу на Євро-2024
Футболісти збірної України матимуть посилену охорону під час Чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року у Німеччині.
Про це в інтерв'ю Rheinische Post заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutche Welle.
За словами глави МВС, всі команди, вболівальники та гості будуть захищені на чемпіонаті Європи.
"Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку (збірної України) в Німеччині з ще більш високими заходами безпеки", - зазначила Фезер.
Вона наголосила, що захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.
За словами Фезер, Євро-2024 відбуватиметься у в "особливо напруженій політичній ситуації", і це "передбачає багато викликів".
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