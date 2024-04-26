На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, крылатые ракеты на Виннитчине и Черкасщине

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах ВСУ сообщают об 1 крылатой ракете в Винницкой области, вторая крылатая ракета в направлении Черкасской области.