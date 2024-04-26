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Новости Война
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, крылатые ракеты на Виннитчине и Черкасщине

калібр

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Повітряна тривога ввечері 26 квітня

В Воздушных силах ВСУ сообщают об 1 крылатой ракете в Винницкой области, вторая крылатая ракета в направлении Черкасской области.

Автор: 

крылатые ракеты (878) воздушная тревога (774)


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