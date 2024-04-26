По всій території України оголошували повітряну тривогу, ворог атакував крилатими та балістичними ракетами (оновлено)

На всій території України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворогом крилатих та балістичних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про політ крилатих та ракет "Кинджал" в напрямку західних областей України.

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