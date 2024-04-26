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По всій території України оголошували повітряну тривогу, ворог атакував крилатими та балістичними ракетами (оновлено)

калібр

На всій території України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворогом крилатих та балістичних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повітряна тривога ввечері 26 квітня

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про політ крилатих та ракет "Кинджал" в напрямку західних областей України.

Також читайте: Під час останніх обстрілів Росія використовувала ракети, виготовлені у 2023–2024 роках, - Повітряні сили

Автор: 

крилаті ракети (1070) ракети (4000) повітряна тривога (901) балістичні ракети (390)


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