Двое юношей попали в больницу из-за детонации боеприпаса на Николаевщине

В Николаевской области двое молодых людей нашли и подобрали взрывной предмет, в результате детонации они получили ранения и были госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Николаевской области.

"Вечером 26 апреля в дежурную часть отделения полиции №2 Баштанского районного отдела поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации двух молодых людей 18 и 19 лет с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, травмы молодые люди получили во время полевых работ, когда один из них нашел и взял в руки неизвестный предмет, который сразу сдетонировал.

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В результате взрыва пострадавшие получили множественные телесные повреждения и находятся в больнице. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что на месте происшествия специалисты управления взрывотехнической службы полиции обнаружили и изъяли обломки и остатки металлических деталей от взрывателя к боевому кассетному элементу "Ураган".

Недавно, в с. Квитневое Николаевского района девятнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать. В результате тот сдетонировал.