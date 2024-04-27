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Новости
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Двое юношей попали в больницу из-за детонации боеприпаса на Николаевщине

Частина снаряду, який травмував двох юнаків на Миколаївщині.

В Николаевской области двое молодых людей нашли и подобрали взрывной предмет, в результате детонации они получили ранения и были госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Николаевской области.

"Вечером 26 апреля в дежурную часть отделения полиции №2 Баштанского районного отдела поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации двух молодых людей 18 и 19 лет с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, травмы молодые люди получили во время полевых работ, когда один из них нашел и взял в руки неизвестный предмет, который сразу сдетонировал.

Місце вибуху.

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В результате взрыва пострадавшие получили множественные телесные повреждения и находятся в больнице. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что на месте происшествия специалисты управления взрывотехнической службы полиции обнаружили и изъяли обломки и остатки металлических деталей от взрывателя к боевому кассетному элементу "Ураган".

Уламки боєприпаса, що вибухнув.

Недавно, в с. Квитневое Николаевского района девятнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать. В результате тот сдетонировал.

Автор: 

боеприпасы (2330) взрыв (6724) взрывчатка (839) Николаевская область (2106)


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Ну це вам не в дівку член засовувути. Тут під час війни не треба підбирати з землі всілякі підозрілі предмети. Звісно складно.
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27.04.2024 22:40 Ответить
А були би в армії їх би навчили би поводитись із ************ і вони були живі або були би героями а так просто дибіли.
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27.04.2024 23:08 Ответить
А ти думаєш - перебування в армії автоматично робить з дебіла розумну людину? Там своїх дебілів вистачає Можу привести десятки подібних випадків
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28.04.2024 03:10 Ответить
Вони ж не знали, що Південь, уже розміновано, для шатлів від верещучки та шмигаля…
Приклад того, як батьки, виховали своїх дітей! Женитися, вони уже можуть, але думати головою, ще не готові… Штани на голову вдягають
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27.04.2024 23:22 Ответить
ну, зрозуміло.
Розумні ідуть до "Центурії", а дУрні підбирають ПФМки. Так працює природний відбір.
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28.04.2024 02:27 Ответить
 
 