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Новини
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Двоє юнаків потрапили до лікарні через детонацію боєприпаса на Миколаївщині

Частина снаряду, який травмував двох юнаків на Миколаївщині.

У Миколаївській області двоє молодиків знайшли та підібрали вибуховий предмет, внаслідок детонації вони зазнали поранень та були госпіталізовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Миколаївської області.

"Ввечері 26 квітня до чергової частини відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу надійшло повідомлення із медичного закладу про госпіталізацію двох молодиків 18 та 19 років із мінно-вибуховими травмами та множинними осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, травми молодики отримали під час польових робіт, коли один із них знайшов та взяв до рук невідомий предмет, який відразу здетонував.

Місце вибуху.

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Внаслідок вибуху потерпілі отримали множинні тілесні ушкодження та перебувають у лікарні. Нині їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначається, що на місці події фахівці управління вибухотехнічної служби поліції виявили та вилучили уламки та залишки металевих деталей від підривача до бойового касетного елементу "Ураган".

Уламки боєприпаса, що вибухнув.

Нещодавно, у с. Квітневе Миколаївського району дев'ятнадцятирічний хлопець та сімнадцятирічна дівчина знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. У результаті той здетонував.

Автор: 

боєприпаси (2262) вибух (4436) вибухівка (467) Миколаївська область (2255)


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Ну це вам не в дівку член засовувути. Тут під час війни не треба підбирати з землі всілякі підозрілі предмети. Звісно складно.
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27.04.2024 22:40 Відповісти
А були би в армії їх би навчили би поводитись із ************ і вони були живі або були би героями а так просто дибіли.
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27.04.2024 23:08 Відповісти
А ти думаєш - перебування в армії автоматично робить з дебіла розумну людину? Там своїх дебілів вистачає Можу привести десятки подібних випадків
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28.04.2024 03:10 Відповісти
Вони ж не знали, що Південь, уже розміновано, для шатлів від верещучки та шмигаля…
Приклад того, як батьки, виховали своїх дітей! Женитися, вони уже можуть, але думати головою, ще не готові… Штани на голову вдягають
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27.04.2024 23:22 Відповісти
ну, зрозуміло.
Розумні ідуть до "Центурії", а дУрні підбирають ПФМки. Так працює природний відбір.
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28.04.2024 02:27 Відповісти
 
 