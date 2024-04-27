Двоє юнаків потрапили до лікарні через детонацію боєприпаса на Миколаївщині

У Миколаївській області двоє молодиків знайшли та підібрали вибуховий предмет, внаслідок детонації вони зазнали поранень та були госпіталізовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Миколаївської області.

"Ввечері 26 квітня до чергової частини відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу надійшло повідомлення із медичного закладу про госпіталізацію двох молодиків 18 та 19 років із мінно-вибуховими травмами та множинними осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, травми молодики отримали під час польових робіт, коли один із них знайшов та взяв до рук невідомий предмет, який відразу здетонував.

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Внаслідок вибуху потерпілі отримали множинні тілесні ушкодження та перебувають у лікарні. Нині їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначається, що на місці події фахівці управління вибухотехнічної служби поліції виявили та вилучили уламки та залишки металевих деталей від підривача до бойового касетного елементу "Ураган".

Нещодавно, у с. Квітневе Миколаївського району дев'ятнадцятирічний хлопець та сімнадцятирічна дівчина знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. У результаті той здетонував.