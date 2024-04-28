В этом и в следующем году все социальные расходы точно будут профинансированы, - Шмыгаль

В этом и следующем году Украина сможет профинансировать вовремя и в полном объеме все социальные платежи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы точно уверены, что в этом году (и мы, честно говоря, уверены уже и в следующем году) мы точно профинансируем все социальные платежи, все пенсии, субсидии.

Все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя, без задержек, в полном объеме.

И, собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%", - заявил премьер.

Также читайте: Расходы госбюджета в марте уменьшились, выплаты военным выросли до 82 миллиардов