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Новости
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В этом и в следующем году все социальные расходы точно будут профинансированы, - Шмыгаль

шмигаль

В этом и следующем году Украина сможет профинансировать вовремя и в полном объеме все социальные платежи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы точно уверены, что в этом году (и мы, честно говоря, уверены уже и в следующем году) мы точно профинансируем все социальные платежи, все пенсии, субсидии.

Все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя, без задержек, в полном объеме.

И, собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%", - заявил премьер.

Также читайте: Расходы госбюджета в марте уменьшились, выплаты военным выросли до 82 миллиардов

Автор: 

выплаты (642) финансирование (1793) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+4
ви, як держава, проїбали все що могли. ви повні банкроти. а це гроші американських і европейських платників податків.
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27.04.2024 23:41
+2
з яких ви ще й вкрадете половину.
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27.04.2024 23:49
+2
Эх дал бы кто взаймы до следущей зимы...
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27.04.2024 23:52
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ви, як держава, проїбали все що могли. ви повні банкроти. а це гроші американських і европейських платників податків.
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27.04.2024 23:41 Ответить
з яких ви ще й вкрадете половину.
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27.04.2024 23:49 Ответить
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27.04.2024 23:41 Ответить
Але на скільки профінансовані Шмигаль не в курсах.
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27.04.2024 23:46 Ответить
.......тобі повірити , хлопче, себе наї@..ати.... .......
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27.04.2024 23:49 Ответить
Эх дал бы кто взаймы до следущей зимы...
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27.04.2024 23:52 Ответить
Прибрайте Сирського негайно це неадекват це шок бездарності Навіть відкривш карту біля Очеретину це шкільна програма логіки.Цеи шок тупості......
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27.04.2024 23:59 Ответить
Близ мого будинку, що майже з лісовою зоною, час від часу злітаються неміськи птахи. Проте - не сваряться з аборигенами, а лише співають про своє , щиро гомоніють. Шмигаль, може час нарешті й тобі розправити по повній свої крила та й щиро защебтати хоча б гімн України?
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28.04.2024 00:43 Ответить
Значит, здравствуй инфляция.
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28.04.2024 00:49 Ответить
Якщо будете пі₴дити у таких масштабах, фіг вам кошти надаватимуть
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28.04.2024 04:39 Ответить
Американцы перечислили,эти распределили, из того что не свиснули,а подаёт как свою личную заслугу.
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28.04.2024 08:11 Ответить
Зебільне шапіто, знову локшину вішають, як тільки чиновник починає казати що все буде добре - чекай біди.
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28.04.2024 10:43 Ответить
Тревожит слово «точно».
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28.04.2024 11:30 Ответить
На скільки ти і твої мініміністри того року профінансував індексацію пенсій???ЧМО!
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28.04.2024 15:19 Ответить
 
 