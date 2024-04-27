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Новини
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Цього і наступного року всі соціальні видатки точно будуть профінансовані, - Шмигаль

шмигаль

Цього і наступного року Україна зможе профінансувати вчасно і в повному обсязі всі соціальні платежі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в ефірі телемарафону заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми точно впевнені, що цього року (і ми, чесно кажучи, впевнені вже і в наступному році) ми точно профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, субсидії.

Все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно, без затримок, в повному обсязі.

І, власне, американська допомога дає нам впевненість у виконанні цих зобов’язань на 100%", - заявив прем’єр.

Також читайте: Видатки держбюджету в березні зменшились, виплати військовим зросли до 82 мільярдів

Автор: 

виплати (1034) фінансування (3089) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+4
ви, як держава, проїбали все що могли. ви повні банкроти. а це гроші американських і европейських платників податків.
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27.04.2024 23:41
+2
з яких ви ще й вкрадете половину.
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27.04.2024 23:49
+2
Эх дал бы кто взаймы до следущей зимы...
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27.04.2024 23:52
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ви, як держава, проїбали все що могли. ви повні банкроти. а це гроші американських і европейських платників податків.
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27.04.2024 23:41 Відповісти
з яких ви ще й вкрадете половину.
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27.04.2024 23:49 Відповісти
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27.04.2024 23:41 Відповісти
Але на скільки профінансовані Шмигаль не в курсах.
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27.04.2024 23:46 Відповісти
.......тобі повірити , хлопче, себе наї@..ати.... .......
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27.04.2024 23:49 Відповісти
Эх дал бы кто взаймы до следущей зимы...
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27.04.2024 23:52 Відповісти
Прибрайте Сирського негайно це неадекват це шок бездарності Навіть відкривш карту біля Очеретину це шкільна програма логіки.Цеи шок тупості......
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27.04.2024 23:59 Відповісти
Близ мого будинку, що майже з лісовою зоною, час від часу злітаються неміськи птахи. Проте - не сваряться з аборигенами, а лише співають про своє , щиро гомоніють. Шмигаль, може час нарешті й тобі розправити по повній свої крила та й щиро защебтати хоча б гімн України?
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28.04.2024 00:43 Відповісти
Значит, здравствуй инфляция.
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28.04.2024 00:49 Відповісти
Якщо будете пі₴дити у таких масштабах, фіг вам кошти надаватимуть
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28.04.2024 04:39 Відповісти
Американцы перечислили,эти распределили, из того что не свиснули,а подаёт как свою личную заслугу.
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28.04.2024 08:11 Відповісти
Зебільне шапіто, знову локшину вішають, як тільки чиновник починає казати що все буде добре - чекай біди.
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28.04.2024 10:43 Відповісти
Тревожит слово «точно».
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28.04.2024 11:30 Відповісти
На скільки ти і твої мініміністри того року профінансував індексацію пенсій???ЧМО!
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28.04.2024 15:19 Відповісти
 
 