Цього і наступного року всі соціальні видатки точно будуть профінансовані, - Шмигаль
Цього і наступного року Україна зможе профінансувати вчасно і в повному обсязі всі соціальні платежі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в ефірі телемарафону заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми точно впевнені, що цього року (і ми, чесно кажучи, впевнені вже і в наступному році) ми точно профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, субсидії.
Все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно, без затримок, в повному обсязі.
І, власне, американська допомога дає нам впевненість у виконанні цих зобов’язань на 100%", - заявив прем’єр.
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