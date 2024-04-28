Эстония планирует ограничить работу пункта пропуска "Койдула" на границе с РФ

В Эстонии хотят ограничить работу пункта пропуска "Койдула" на границе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

В министерстве финансов страны сказали, что для этого есть две причины: во-первых, так легче выполнять санкции, транспорта стало меньше, и не приходится открывать границу с Россией. Также говорят, что таким образом можно экономить средства, хотя удастся сэкономить немного.

Однако отмечается, что такой шаг приведет к уменьшению налоговых поступлений для местного муниципалитета.

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