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Эстония планирует ограничить работу пункта пропуска "Койдула" на границе с РФ

кордон,росія,естонія

В Эстонии хотят ограничить работу пункта пропуска "Койдула" на границе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

В министерстве финансов страны сказали, что для этого есть две причины: во-первых, так легче выполнять санкции, транспорта стало меньше, и не приходится открывать границу с Россией. Также говорят, что таким образом можно экономить средства, хотя удастся сэкономить немного.

Однако отмечается, что такой шаг приведет к уменьшению налоговых поступлений для местного муниципалитета.

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Автор: 

граница (5257) россия (95352) Эстония (1410)


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тобто, ще не все так погано в Естонії з орками.
ну давай-давай....
рускій мір довго чекати не треба.
він як сонячний удар.
куяк і є!
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28.04.2024 21:47 Ответить
Койдули, ви мої Койдули, дайте я вас зараз розцілую. Дорогі мої Койдули, ми еще, ми еще повоюємо. (с)
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28.04.2024 21:58 Ответить
 
 